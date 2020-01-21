شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار»: نقوش «كهف جنوب سيناء» عمرها 12 ألف سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت البعثة الأثرية التابعة لوزارة السياحة والآثار من توثيق نقوش أثرية ملونة عثر عليها في كهف يقع على بعد 60 كم جنوب شرق سرابيط الخادم، و30 كم شمال مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء. وقال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الكهف يوجد في منطقة صعبة التضاريس تسمى الزرانيج، وهو من الحجر الرملى يبلغ عمقه حوالى 3م، وارتفاع 3.5 م، وعرضه 22 مترًا، ويعد الأول من نوعه الذي يتم الكشف عنه بالمنطقة، وتم العثور عليه بمحض الصدفة بناء على إخطار أحد مغامرى الصحراء.

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وقال الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، إن الكهف يحتوى على العديد من النقوش الملونة، بعضها على السقف والآخر على الكتل الحجرية المتساقطة على الأرض، مشيرًا إلى العثور على كميات كبيرة من فضلات الحيوانات التي تشير في عصور لاحقة إلى استخدامه كملجأ للبدو والماشية للحماية من الأمطار والعواصف والبرد.

وقال د. هشام حسين، مدير عام منطقة آثار شمال سيناء، ورئيس البعثة الأثرية، إن النقوش المكتشفة تصور العديد من المناظر المتنوعة، والتى ترجع إلى عصور مختلفة، تم تقسيمها إلى عدد من المجموعات لتشمل المجموعة الأولى مرسومة على أقدم طبقة من سقف الكهف، وهى تعتبر الأقدم بحيث يمكن تأريخها مبدئياً لفترة من 5500 إلى 10 آلاف عام قبل الميلاد، وتتميز باللون الأحمر الداكن، وعليها مناظر لحيوانات مثل الحمار أو البغل، وتتميز بالتناسق في جسم الحيوانات عكس باقى المناظر، كما يمكن تمييز خمسة حيوانات من نفس العصر على السقف في مدخل المأوى، وأيضاً مجموعة من الكفوف الآدمية مرسومة على السقف ومجموعة أخرى على صخرة في وسط الكهف، والتى تعرف باسم Hand prints، أما المجموعة الثانية، فيرجح أنها ترجع للعصر النحاسى وتتميز بمناظر سيدات، إلى جانب مناظر حيوانات. والمجموعة الثالثة والأخيرة ربما ترجع لعصور ما بعد الميلاد، حيث تصور أشخاصًا في هودج جمل.

وأضاف أن البعثة سوف تستكمل أعمالها، وجار مسح المنطقة بالكامل، لافتًا إلى أن البعثة بدأت أعمالها بجنوب سيناء العام الماضى، حيث تم توثيق عدد من الوديان بمنطقة سرابيط الخادم.