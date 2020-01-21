شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة للخدمات الإعلامية» تعرض لأول مرة قضية «تنظيم 65» وسيد قطب في فيلم وثائقي من إنتاجها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن قنواتها التلفزيونية ستبدأ في عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقى عن شخصية المرجع الإخوانى سيد قطب، وهو من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن الفيلم سيعرض لأول مرة على شاشات التليفزيون ويتعرض وثائقيا لاوراق قضية تنظيم ٦٥ ويحتوى الفيلم على مشاهد درامية مصورة تجسد جزء من تاريخ مصر في تلك المرحلة الزمنية، والفيلم سيناريو وإخراج شريف سعيد، ومعالجة درامية أحمد الدريني.

وأضاف «صالح» أنه سيتم إذاعة الفيلم يوم الأربعاء التاسعة مساءا على قناة «دي ام سي» والخميس على شاشة اكسترا نيوز الساعة السابعة مساء كما يتم عرضه في التاسعة مساء يوم الخميس على قناة الحياة. وسيتم تناول الفيلم بالتحليل من خلال البرامج المختلفة مثل برنامج كل يوم على قناة «أون إي»، حلقة يوم الخميس وبرنامج من مصر على قناة سي بي سي يوم السبت. وتوجد تنويهات بالمواعيد على شاشات القنوات المختلفة.