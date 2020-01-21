شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تحقق في بلاغ يتهم ناقدة سينمائية بسبّ فناني مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت نيابة العجوزة في الجيزة، الثلاثاء، التحقيق في بلاغ الفنانة إلهام شاهين، وأشرف زكي، نقيب الممثلين، ضد ماجدة خير الله، الناقدة السينمائية، والمتهمة من قبل الشاكين بالسبّ والقذف، عقب مباراة «روسيا – مصر» في كأس العالم.

وجاء بالبلاغ أن «خير الله» نشرت عبر حسابها بموقع «فيس بوك»، عبارات تسيء لكل الفنانين، ومن بينهم إلهام شاهين، وقالت إن الممثلين سبب خسارة الفريق القومي لكرة القدم.

واعتبر مقدمًا البلاغ أن عبارات المشكو في حقها احتوت على «طعن في الأعراض»، ويُعد ذلك مخططًا ومؤامرة مدفوعة الأجر، لما كان المقصود جموع فناني مصر.