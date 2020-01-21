شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تبدأ أعمال تطوير شارع سليمان اباظة بعد تحولة لساحه انتظار السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الجيزة في تنفيذ مخطط لتطوير شارع سليمان أباظة، بما فيه الجزيرة الوسطى بالشارع، حيث يعاني الشارع من صعوبة في حركة سير المارة والسيارات، وتحوله لساحات انتظار السيارات، تسببت في اعاقة شديدة للحركة المرورية.

وأكدت محافظة الجيزة أنه يبلغ عرض الشارع 5 أمتار فقط، في حين أن مساحة الجزيرة الوسطى بالشارع تبلغ 7 امتار، أضافه إلى أن هناك عدداً من الأشجار، أصبحت تمثل مصدر خطورة للمارة والسيارات المتكدسة بالشارع، وهو الامر الذي دعا إلى أهمية توسعة الشارع بإزالة عدداً من الاشجار، التي انتهى عمرها الافتراضي.

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وأوضحت المحافظة في بيان لها أن أعمال تطوير الجزيرة الوسطى سوف تحافظ على الزراعات الموجودة بها، وكذلك سوف يتم زراعة أشجارًا إضافية بأرتفاعات مناسبة، تعكس شكلاً جمالياً للشارع، وذلك في الموعد المتعارف عليه علمياً لغرس الأشجار لتتماشى مع التنسيق الحضارى للشارع، استكمالا للتنسيق الحضارى الشامل الذي تنفذه المحافظة.

وأوضحت أن تلك الأعمال تأتى ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، والتى من المقرر أن تشهد خلال العام الجارى طفرة كبيرة سواء على مستوى الأحياء أو المراكز، في إطار توجهات الدولة في هذا الشأن وبما يتوائم مع الشكل الحضارى للمحافظة، وتلبية رغبات المواطنين بها.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولو شائعات بشأن قيام محافظة الجيزة بإزالة بعض الأشجار بالجزيرة الوسطى بشارع سليمان اباظة بحى الدقى بدون سبب، وهو الأمر الذي قامت محافظة الجيزة بنفيه وتوضيحة الصورة الصحيحة لمواطنيها.