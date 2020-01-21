شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي ستحفز الاستثمار الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن من المتوقع أن تؤدى نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري إلى تحفيز الاستثمار الخاص، وإن الوقت حان لانطلاق وتشجيع القطاع الخاص، في ظل الإصلاحات التي تقوم بها الدولة والاستثمارات في البنية التحتية والقوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصر شهدت العديد من الإصلاحات القطاعية، مثل النظام الجمركي الآلي، بجانب وجود بعض القوانين الهامة، مثل قوانين الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الإنفاق على البنية التحتية، التي عانت من الإهمال خلال سنوات الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011، أصبح واضحًا، وهى أمور من شأنها تشجيع الاستثمار المحلى والاجنبي في مصر.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى صندوق مصر السيادى الذي يهدف إلى جذب وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستثمار المشترك مع المستثمرين في العديد من الفرص ذات القيمة المضافة المرتفعة مما يسهم في إطلاق الإمكانات الكامنة للأصول والموارد المصرية.