شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: حضور مميز لسور الأزبكية في معرض القاهرة الدولي للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق ظهر غدٍ الاربعاء تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس والتي تقام تحت عنوان «مصر إفريقيا- ثقافة التنوع» وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرفها وتستمر حتى 4 فبراير القادم.

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ويشارك في هذه الدورة 900 دار نشرمن 40 دولة ما بين مصرية وعربية وأجنبية وتميزها مشاركة 41 مكتبة من سور الأزبكية للمرة الأولى في الفعاليات بالمقر الجديد والذين تنطبق عليهم الشروط المحددة.

وفي هذا السياق أشادت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، بالحضور القوى لمكتبات سور الأزبكية والذى جاء بما يتماشى مع المحددات التي أقرتها إدارة المعرض والهادفة في المقام الأول إلى عدم الأضرار بصناعة النشر والكتاب وحقوق المبدعين.

وأضافت أن انتقال المعرض إلى مقره الجديد دفع الجميع لبذل الجهد حتى يخرج بالشكل اللائق بمكانة مصر وقوتها الناعمة وبتاريخ هذا المحفل الهام وهو الأمر الذي انعكس على زيادة عدد المشاركات من الدول التي وصلت إلى 40 دولة بزيادة 5 دول عن العام الماضي وزيادة عدد الأجنحة إلى 808 أجنحة بزيادة 86 جناحا عن الدورة السابقة.