شكرا لقرائتكم خبر عن «الشكاوى الحكومية» تستجيب لـ«المصري اليوم» حول مخالفات في «حدائق الأهرام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومحافظة الجيزة، لشكوى نشرتها «المصري اليوم» في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بعنوان: «كلاكيت ثاني مرة.. من سكان حدائق الأهرام إلى رئيس الوزراء»، حول وجود مخلفات هدم وبناء بقطعة أرض فضاء بالبوابة الثالثة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.
وأفادت مذكرة صادرة عن الهيئة العامة للنظافة والتجميل، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، أنه بالمتابعة مع مسؤول قطاع النظافة بالهرم بالجيزة، تم الدفع بلودر و4 سيارات نقل كبيرة وفرقة عمال نظافة ورفع المخلفات والتأكد من نظافة المكان.
وأشارت المذكرة إلى أنه تم إخطار مكتب شؤون البيئة بحي الهرم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك قطعة الأرض بالتنسيق مع جمعية تعمير صحراء حدائق الأهرام.
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