شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية: السيسى وجونسون رحبا باستئناف الرحلات إلى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة البريطانية فى بيان لها منذ قليل إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تطرق فى مباحثاته مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون للعديد من الملفات فى لقائهما اليوم فى داوننج ستريت.

وأشار متحدث باسم الحكومة البريطانية فى البيان إلى مشاركة الرئيس السيسي فى القمة الاقتصادية البريطانية ـ الأفريقية، واتفق مع جونسون على ضرورة زيادة التجارة بين المملكة المتحدة ومصر.

وأضاف البيان أن السيسى وجونسون رحبا باستئناف بريطانيا للرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، كما تطرقا إلى ضرورة تعزيز التعاون البريطاني والمصري في مجال التعليم وتعهدوا بالبناء على هذا في السنوات المقبلة.

كما ناقش القادة الوضع في ليبيا، بعد حضورهم مؤتمر برلين حول ليبيا يوم الأحد، حيث أكد رئيس الوزراء البريطانى على الحاجة الماسة إلى وقف إطلاق النار ودعم المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للصراع. "

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شارك أمس الاثنين، في القمة البريطانية الأفريقية بلندن، وقال في كلمته بالجلسة الافتتاحية إن القمة تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي لتحقيق تطلعات النهوض بالقارة الإفريقية على مختلف الأصعدة.

وأضاف الرئيس السيسى، أن هذه القمة تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي المساند لجهود الدول الأفريقية في تحقيق تطلعاتها للنهوض بالقارة على مختلف الأصعدة، معرباً في هذا السياق عن التقدير للمملكة المتحدة لمبادرتها الهادفة لدعم مساعينا الأفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية التي توافقنا عليها أفريقياً في أجندة التنمية 2063، وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وذلك استناداً إلى مبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة.

وكان جونسون فى وقت سابق برؤية الرئيس الاستراتيجية فى مجال التنمية والتى حققت نتائج واضحة وملموسة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وفى مقدمتها العاصمة الأدارية الجديدة، وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مؤكداً دعم بريطانيا للإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعياً لتحقيق التنمية الشاملة.