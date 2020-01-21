اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الثلاثاء، منها تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون فى لندن، وتصريحات وزير التنمية المحلية بأن قيمة فاتورة القمامة تتراوح من 4 إلى 30 جنيها، وحالة الطقس غدا الأربعاء، وتفاصيل إصابة خالد النبوى بأزمة قلبية، وإعلان رئيس اتحاد الكرة تطبيق تقنية الـ VAR الشهر المقبل بدون تكلفة على الأندية. Advertisements

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