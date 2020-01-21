شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بـ"الشرق" الإخوانية يتوعدون أيمن نور بفضح رواتب القائمين على القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت أزمة قناة الشرق الإخوانية التى يترأس مجلس إدارتها أيمن نور مع العاملين بقناته، تلك الأزمة التى انفجرت فى أبريل 2018 ثم عادت لتزداد خلال الوقت الحالى خاصة بعد تهديد العاملين بالقناة القائمين على قناة الشرق بفضح رواتب الموظفين تزامنا مع ظهور تسريبات القيادى الإخوانى ياسر العمدة والمقاول الهارب محمد على تكشف حجم التمويلات التى تحصل عليها قنوات الإخوان.

وأصدر العاملون بقناة الشرق الإخوانية بيانا قالوا فبه إنه مع ظهور تسريبات الخاصة بالشاعر ياسر العمدة وقوله إن قناة الشرق تتلقى تمويلات بالملايين شهريا وحتى الأن لم نجد أى رد من مالك القناة مما يثبت صحة التمويل.

وأضاف العاملين بقناة الشرق الإخوانية أنه بعد مطالبتنا بتعديل رواتبنا ولكن دون جدوى فى ظل الرواتب الباهظة التى يحصل عليها بعض من مذيعى القناة فى حين نتحصل على رواتب هزيلة زضعيفة رغم صعوبة المعيشة فى مدينة إسطنبول لأننا لسنا من علية القوم مثل غيرنا ممن يحصلون على الجنسية التركية المجانية.

واستطرد البيان: لذا قررنا أن يصل صوتنا للجميع لذلك سيطرنا على الموقع الرسمى لقناة الشرق الممثلة لشركة إنسان والمملوكة لأيمن نور وكذلك الصفحة الرسمية للقناة على موقع تويتر والصفحة الرسمية للقناة على موقع انستجرام وسنقوم بنشر مستندات تكشف رواتب العاملين بالقناة وتؤكد صحة ما نقول من وقائع.

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وكانت محادثة جرت بين قيادى إخوانى هارب فى تركيا، ومدان بعدة أحكام قضائية داخل مصر، وبين المقاول الهارب محمد على، يتحدث فيه الطرفان عن الأوضاع فى مصر، وعن الهارب أيمن نور، وكذلك دور الإخوان فى تركيا، وتحريضهم على النظام فى مصر.

وجاءت المحادثة التى سرب المقاول محمد على جزءا منها عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، من خلال محادثة جرت بينه وبين القيادى الإخوانى ياسر العمدة، وتحدث الطرفان عن تفكير عناصر الإخوان الموجودين فى تركيا، ونظرتهم الحالية لمصر، وكذلك التمويلات التى تصل إليهم.

جاء في المحادثة أن العمدة نصح المقاول بالابتعاد عن عناصر جماعة الإخوان الموجودين فى تركيا، بسبب أن ثوريتهم تتمثل فى كونها سبوبة، قائلا له: "اللى بيجيب الشنطة كل شهر اسمه عبد الرحمن أبو دية فلسطينى الأصل معاه الجنسية الإنجليزية، واسم شهرته "أبو عامر" ادى معلومة على الماشي".