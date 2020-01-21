أخبار مصر اليوم.. التنمية المحلية: فاتورة القمامة تتراوح من 4 إلى 30 جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعة الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى لندن، أن رؤية السيسي التنموية حققت نجاحا اقتصاديا واجتماعيا، إضافة إلى تصريحات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأن قيمة فاتورة القمامة تتراوح من 4 إلى 30 جنيها، وتفاصيل إصابة خالد النبوى بأزمة قلبية.



مباحثات مهمة بين السيسى وجونسون فى "داوننج ستريت".. إشادة بريطانية برؤية الرئيس الاستراتيجية فى مجال التنمية.. وتوافق على تسوية الأوضاع فى ليبيا على نحو شامل.. والرئيس: نتطلع لمضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية مباحثات مهمة بين السيسى وجونسون فى "داوننج ستريت".. إشادة بريطانية برؤية الرئيس الاستراتيجية فى مجال التنمية.. وتوافق على تسوية الأوضاع فى ليبيا على نحو شامل.. والرئيس: نتطلع لمضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك بمقر رئاسة الوزراء في لندن. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد إجراء مباحثات ثنائية مغلقة، تلتها جلسة موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب رئيس الوزراء البريطاني بزيارة الرئيس للندن، مؤكداً حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأن بريطانيا تعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.







وزير التنمية المحلية: قيمة فاتورة القمامة تتراوح من 4 إلى 30 جنيها وزير التنمية المحلية: قيمة فاتورة القمامة تتراوح من 4 إلى 30 جنيها

وأوضح اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى تصريحات صحفية اليوم، أن قانون النظافة الجديد وضع قيم للفواتير تتراوح من 4 جنيهات وحتى 30 جنيه فقط، مؤكدا أن الرئيس شدد على مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين.







ثورة العاملين فى قناة الشرق الإخوانية بسبب عقود الأبواق الكبيرة.. معتز مطر يتقاضى 60 ألف دولار شهريا وهشام عبد الحميد 13 ألف.. العاملون بالقناة يعلنون السيطرة على موقعها الإلكترونى وحساباتها على سوشيال ميديا ثورة العاملين فى قناة الشرق الإخوانية بسبب عقود الأبواق الكبيرة.. معتز مطر يتقاضى 60 ألف دولار شهريا وهشام عبد الحميد 13 ألف.. العاملون بالقناة يعلنون السيطرة على موقعها الإلكترونى وحساباتها على سوشيال ميديا

كشف العاملون فى قناة الشرق الإخوانية، عن أسرار وفضائح جديدة لإدارة القناة الإخوانية التى تبث برامجها المسمومة من تركيا، بما فيها حقيقة التمويلات التى تتلقاها القناة بملايين الدولارات شهريًا من أجل الإنفاق على برامجها المشبوهة للمتاجرة بالقضايا الوطنية وإثارة البلبلة فى الشارع المصرى.









15 سنة غيابيا للقنصل الفخرى الإيطالى السابق بتهمة تهريب آثار مصر لأوروبا

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى بمعاقبة القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب بالسجن غيابيا 15 سنة بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا.







البنك المركزى يعلن إنهاء إجراءات التسوية لـ 56 عميلاً متعثراً بقطاع الصناعة.. وتوفير تمويل بـ 140 مليون جنيه خلال 10 أيام لمستثمرين صناعيين ضمن مبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والتمويل العقارى البنك المركزى يعلن إنهاء إجراءات التسوية لـ 56 عميلاً متعثراً بقطاع الصناعة.. وتوفير تمويل بـ 140 مليون جنيه خلال 10 أيام لمستثمرين صناعيين ضمن مبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والتمويل العقارى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة موقف المبادرات التي أعلنت عنها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي مؤخرا لدعم قطاعات السياحة والآثار والإسكان والصناعة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وبحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور عاصم الجزار وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى ومحمد أبو موسى وكيل محافظ البنك المركزى وعبد الفتاح العاصى رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات وماجد فوزي رئيس غرفة الفنادق.



ارتفاع عدد المتورطين برشوة رئيس مصلحة الضرائب لـ7 متهمين.. الجهات الرقابية تستدعى موظفين بالمصلحة لسماع أقوالهم وعرض أحدهم على نيابة أمن الدولة.. النيابة تطلب التحريات التكميلية بالقضية وتواجه الجدد بالتهم ارتفاع عدد المتورطين برشوة رئيس مصلحة الضرائب لـ7 متهمين.. الجهات الرقابية تستدعى موظفين بالمصلحة لسماع أقوالهم وعرض أحدهم على نيابة أمن الدولة.. النيابة تطلب التحريات التكميلية بالقضية وتواجه الجدد بالتهم

تواصل نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين وآخرين، في اتهامهم بطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، مما أضر بالمال العام.







إحالة أوراق عامل للمفتى قتل والده وزوجته وشقيقه فى مذبحة أسرية بسوهاج إحالة أوراق عامل للمفتى قتل والده وزوجته وشقيقه فى مذبحة أسرية بسوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء إحالة أوراق المتهم "محمد.ص" 38 سنة عامل إلى فضيلة المفتى، وتحديد جلسة اليوم الأول من دور شهر مارس للنطق بالحكم لاتهامه بقتل والده، وشقيقه 5 سنوات، وزوجة والده، بقرية قلفاو بدائرة مركز سوهاج، بأن أطلق الأعيرة النارية عليهم من بندقية آليه عقب اقتحام المتهم لمنزل والده عن طريق كسر الباب.









الإمام الأكبر: لولا مصر والأزهر لكان وضع إفريقيا شديد السوء

عقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، نقاشًا موسعًا مع وفد من الإعلاميين الأفارقة من 23 دولة، تناول جهود الأزهر في خدمة القارة السمراء، ودور الأزهر على الصعيد الداخلي والخارجي، والتحديات التي تواجه الخطاب الدعوي ومكافحة التطرف في القارة الأفريقية ونشر الرسالة الصحيحة للإسلام، ودور وسائل الإعلام والإعلاميين الأفارقة في الارتقاء بالقارة.







دار الإفتاء: لا يجوز للزوج إجبار الزوجة على تأخير الحمل.. فيديو دار الإفتاء: لا يجوز للزوج إجبار الزوجة على تأخير الحمل.. فيديو

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:"هل للزوج أن يمنع زوجته من الحمل؟".. وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمود عجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "لا يجوز ذلك إلا إذا تراضيا على هذا الأمر لأن الحقوق متقابلة".









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ترامب أمام دافوس: توليت أمريكا والحالة الاقتصادية متردية.. ونعيش فترة ازدهار اقتصادى غير مسبوق.. علاقتنا بالصين فى أفضل حالاتها.. لن ندع الاشتراكيين يدمرون الاقتصاد.. وبلادنا الأكثر نظافة على وجه الأرض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تعيش حاليا فترة ازدهار اقتصادى بشكل لم يشهده العالم من قبل، وأضاف ترامب - خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الثلاثاء، فى الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2020، الذي يعقد في الفترة (21 - 24) يناير الجاري، بمدينة (دافوس) السويسرية - أن الولايات المتحدة حققت نجاحات غير مسبوقة وتمكنت من النهوض باقتصادها، مشيرا إلى أن بلاده أبرمت الأسبوع الماضي اتفاقية تجارية وصفها بـ"الاستثنائية" مع الصين، وأخرى مع المكسيك وكندا والمعروفة باسم (يوسمكا)، منوها بأن هذه الاتفاقيات تشكل نموذجا جديدا للتجارة الحرة والمتبادلة والتي تعطي الأولوية لاحتياجات العمال وأسرهم.







مساعدات قطر "ملغومة".. سلطات السودان تضبط شحنة أسلحة ضمن قافلة مساعدات طبية قطرية.. الجزيرة تعتم على الواقعة بعد فضيحة "الحمدين".. وتقارير: الدوحة متمسكة بتمويلها للتنظيمات المسلحة فى بلاد العرب مساعدات قطر "ملغومة".. سلطات السودان تضبط شحنة أسلحة ضمن قافلة مساعدات طبية قطرية.. الجزيرة تعتم على الواقعة بعد فضيحة "الحمدين".. وتقارير: الدوحة متمسكة بتمويلها للتنظيمات المسلحة فى بلاد العرب

أدوات قتل وأسلحة دمار خلف رداء المساعدات، بهذه الطريقة اعتاد تنظيم الحمدين، وإمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط ـ بث السموم وتخريب بلاد العرب وترويع شعوبها، ومن بين تلك الدول التى سقطت فريسة، جاءت السودان.







فيروس الصين الغامض.. بكين تعلن وفاة شخص رابع بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.. سنغافورة تفحص المسافرين القادمين من الصين.. وأستراليا تعلن ظهور عوارض وباء يشبه "سارس" على رجل عقب عودته من الصين فيروس الصين الغامض.. بكين تعلن وفاة شخص رابع بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.. سنغافورة تفحص المسافرين القادمين من الصين.. وأستراليا تعلن ظهور عوارض وباء يشبه "سارس" على رجل عقب عودته من الصين

يواصل المرض الغامض الذى ضرب عدد من المدن الصينية فى الانتشار، حيث ذكرت السلطات الصحية فى الصين اليوم الثلاثاء، أن شخصا رابعا توفى بالالتهاب الرئوى فى مدينة ووهان بوسط البلاد وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا. وقالت اللجنة الصحية فى ووهان فى بيان، إن الرجل البالغ من العمر 89 عاما ظهرت عليه أعراض المرض فى 13 يناير ونقل إلى مستشفى بعدها بخمسة أيام إثر معاناته من صعوبات شديدة فى التنفس.







الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية قد تمتد للقاهرة والصغرى بسانت كاترين صفر الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية قد تمتد للقاهرة والصغرى بسانت كاترين صفر

توقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الأربعاء، أﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮقة ﻣﻦ ﺳﻼﺳﻞ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺤﺮ اأﺣﻤﺮ وﺳﻴﻨﺎء واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إلى اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﺷﺒﻮرة ﻣﺎﺋﻴﻪ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، واﻟﻄﻘﺲ ﺑﺎرد ﺷﻤﺎﻻ ﻣﻌﺘﺪل ﺟﻨﻮﺑﺎ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اأﺣﻤﺮ وﻏﺮب اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎك.









إصابة خالد النبوى بأزمة قلبية والنجم يجرى عملية قسطرة

أصيب النجم خالد النبوي بأزمة قلبية وهو ما استدعى دخوله المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.وكانت منى المغربى – زوجة الفنان خالد النبوى طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو"، دون الكشف عن أى تفاصيل عن الأزمة الصحية التى تعرض لها زوجها.









رد حاسم من الفنان يوسف فوزي على المتنمرين ومنتقدي ظهوره بفيديو الخليج 365

قال الفنان الكبير يوسف فوزى أنه يشكر جمهوره وملايين المشاهدين على تفاعلهم الكبير ودعائهم له بعد نشر الفيديو الذى اختص به الخليج 365، ورد الفنان الكبيرعلى منتقدى الخليج 365 بسبب نشرالفيديو قائلا: أنا اتصورت بموافقتى وكامل إرادتى وبترتيب مسبق وبعد استئذان الصحفية والمصور، ولم أغضب من نشر الفيديو".









عاصي الحلاني يعلق على استبعاد هايدي محمد من فويس كيدز: تشارك السنة الجاية

علق الفنان اللبنانى عاصي الحلاني، على أزمة استبعاد الطفلة المصرية هايدي محمد، من تجارب أداء برنامج "ذا فويس كيدز" ، في مرحلة "الصوت وبس"، قائلا :"صوت هايدي، من أروع الأصوات، التي مرت على البرنامج، إلا أن ظهور المواهب على الشاشة خلال فترة عرضه، لا تتم وفقا لاختيارات المدربين"، مضيفا: "يترتب على ذلك ظهور الكثير من المواهب في نهاية الحلقات، بعد اكتمال فرق المدربين، متابعا " ممكن تشارك السنة الجاية ".









رئيس اتحاد الكرة لليوم السابع: تطبيق VAR الشهر المقبل بدون تكلفة على الأندية

قال عمرو الجناينى، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”، فى العاصمة البريطانية لندن، إنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية لتطبيق تقنية VAR فى بطولة الدورى العام، متوقعا أن يتم تنفيذ تلك التقنية خلال الشهر المقبل، فبراير 2020.



أكبر محترف فى العالم بعمر الـ75 عاما: مركزى مهاجم وعصام الحضرى أد ابنى أكبر محترف فى العالم بعمر الـ75 عاما: مركزى مهاجم وعصام الحضرى أد ابنى

كشف عز الدين بهادر، أكبر لاعب محترف فى العالم، عن مركزه داخل الملعب، وذلك بعدما تم قيده اليوم فى الاتحاد المصرى لكرة القدم م خلال فترة القيد الشتوية الحالية، إذ يبلغ من العمر 75 عاما، بعدما وقع لنادى 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.









كبار أفريقيا يترقبون قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 اليوم فى القاهرة.. الفراعنة فى المستوى الأول مع السنغال ونيجيريا وعمالقة المغرب العربى.. ومصر تخشى مجموعة نارية مع كوت ديفوار أو جنوب أفريقيا

تترقب جماهير كرة القدم فى القارة السمراء بشكل عام والمصريين بشكل خاص، قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، فى أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولى المنتخبات التى تنتظر خطوة أخرى فى الطريق إلى مونديال قطر، وستكون مذاعة على قناة بى إن سبورتس الإخبارية المفتوحة.



