شكرا لقرائتكم خبر عن "تنمية مشروعات البحيرة": 55 مليون جنيه لمراكز مستهدفة للحد من الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بعددًا من شباب محافظة البحيرة في لقاء جماهيري بمجمع دمنهور الثقافى، على هامش زيارة وزيرة الهجرة لمحافظة البحيرة بالمحطة الثانية من مبادرة "مراكب النجاة".

ويأتي هذا اللقاء، الذي تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة الهجرة ومحافظة الغربية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور مسئول عن جهاز المشروعات، حيث تم استعراض ما يقوم به جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترات الماضية، وما هي برامج الدعم التي يقدمها الجهاز للشباب لإقامة مشروعاتهم.

وفي كلمتها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن مشاركة الجهاز بمبادرة "مراكب النجاة" تعد إضافة كبيرة لما يؤديه من دور فاعل بين الأوساط الشبابية والمساهمة في القضاء على البطالة، ومن ثم التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية نتيجة ما يقدمه من برامج عدة تساعد الشاب على بدء مشروعه الخاص.

وأشادت وزيرة الهجرة بالحضور الراقي لشباب محافظة البحيرة ومدى استجابتهم في الفعاليات، وكذلك بزيارة مركز التدريب المهني بحوش عيسى وافتتاحه مبدئيا.

كما قالت وزيرة الهجرة "إننا لن نترك أبناءنا لتجار البشر وإن مصر لها من يحميها بعد الله سبحانه وتعالى، فهناك جيش يقوم على خدمة هذا الوطن ورجال شرطة يعملون على راحة المواطنين، وسنعمل جاهدين من اجل رفعة هذا الوطن ولن ندخر جهدا في بنائه بأيدينا لضمان مستقبل أفضل لأبنائنا والأجيال القادمة".

ووجهت الوزيرة رسالة إلى الشباب بضرورة العمل واكتساب الحرف والمهارات اللازمة، مؤكدة أن عمل اليد والكسب من عرق الجبين شرف لا يضاهيه شرف، وأن المصريين يمتازون بذلك، وتابعت: "من أراد الهجرة فإننا لسنا ضد الهجرة الآمنة بل ونسعى إلى تحسين وتسهيل ذلك بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة والمنظمات الدولية، ولكن نرفض الذهاب عبر البحر أو بأي طريقة غير شرعية ولقاء الموت والمصير المجهول، ولأجل ذلك نسعى لتوفير كل البدائل الآمنة".

وأضافت وزيرة الهجرة أن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية يعد أمرا هاما، لكن لابد أن يتبعه توفير لفرص عمل ووضع خارطة طريق للشاب تساعده في إيجاد عمل أو البدء في مشروعه الخاص، لذا فالتعريف وتسليط الضوء على ما يقوم به جهاز تنمية المشروعات خطوة هامة في سبيل مساعدة الشباب لإيجاد فرص عمل، بالإضافة لفرص العمل الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية الكبيرة.

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ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن مبادرة "مراكب النجاة"، تهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن المصرية والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية، في إطار ربط أهداف رؤية مصر 2030 بالأهداف الأممية السبعة عشر، حيث يرتبط هدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته بأهداف القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والتعليم الجيد، ولذلك نستهدف التوعية بمخاطر الهجرة وعرض المشروعات الخاصة بالشباب عن طريق عقد لقاء لعدد من الشباب بالمحافظة مع المسئولين بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك من شأنه تحقيق رؤية مصر 2030.

هذا وتضمن اللقاء عرضا مسرحيا سلط الضوء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإبعادها من خلال عمل فني شارك فيه عددا من أبناء المحافظة، كما تفاعل الحضور مع العرض المسرحي.

فيما أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع محافظة البحيرة،خلال اللقاء أنه في الفترة المقبلة سيقوم بتنفيذ مشروعات فى مجال التنمية المجتمعية والبشرية والأشغال العامة، بالمراكز المستهدفة للحد من الهجرة غير الشرعية، وسيقوم بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحيرة بضخ مبلغ 55 مليون جنيه، وذلك في المجالات الآتية:

في مجال الأشغال العامة والبنية الأساسية: سوف يتم ضخ مبلغ 28 مليون جنيه في عدد من محاور العمل وهي: طرق عرض 7 م الخالية من العوائق، ترميم وصيانة وحدات صحية و بيطرية، وترميم و صيانة مراكز الشباب و الوحدات الاجتماعية، إنشاء خطوط انحدار شبكات الصرف الصحى مع ضرورة وجود محطة رفع بالمناطق السكنية التي لا يتوافر بها صرف صحى وغير مخالفة، بالإضافة إلى عمل تغطيات ترع و مصارف و تكاسى ترع بعد التنسيق مع الرى.

أما في مجال التنمية المجتمعية والبشرية، فسوف يتم ضخ مبلغ 27 مليون جنيه في عدد من محاور العمل و مقسمة كالآتي:- ضخ مبلغ 18 مليون جنيه من خلال الجمعيات الأاهلية التي تتوافر بها الشروط والمعايير في قطاعات "الصحة – محو الامية – رياض الأطفال – البيئة"، وسوف يكون مكون التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن تلك القطاعات.

كما سيتم يتم ضخ مبلغ 9 مليون جنيه من خلال الجمعيات الأهلية في قطاع التدريب من أجل التشغيل "التدريب للتشغيل – التدريب الذاتي"، وسوف يكون مكون التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن، بالإضافة إلى باقى الخدمات التى يقوم الجهاز بتقديمها.