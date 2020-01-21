شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تقدم روشتة لمزارعى المانجو لتنظيم عملية التزهير.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابع لوزارة الزراعة، عددا من النصائح والإرشادات الفنية الخاصة بأشجار المانجو، والتى يجب اتباعها خلال التعامل مع أشجار المانجو خلال الأيام المقبلة، بناء على تعليمات المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، من حيث التسميد والري خلال الطقس البارد وسقوط الأمطار والصقيع.

-يجب على مزارعي المانجو تنظيم عملية التزهير خلال هذا الشهر وإزالة الشماريخ الزهرية المبكرة إن وجدت، وذلك بمجرد انتفاخ البراعم عن طريق القصف لمنع نقل الأمراض الفيروسية .

-يجب على مزارعي المانجو عند التسميد أن يتم إضافة الدفعة الأولي من السماد الازوتي والبوتاسيوم.

- يجب على مزارعي المانجو عند تسميد الأشجار غير المثمرة الأقل من 5 سنوات يضاف 500 جم سلفات نشادر على دفعتين لكل شجرة تروي بالغمر أو 400 جم نترات نشادر لكل شجرة تروي بنظام التنقيط على 6 إلى 8 دفعات بالسماد، وكذلك يتم إضافة 250 جم سلفات بوتاسيوم و250 جم كبريت زراعي لكل شجرة في حالة الري بالغمر قبل التزهير.

Advertisements

- يجب على مزاراعي المانجو ، عند تسميد الأشجار المثمرة أكبر من 5 سنوات والتي تروي بالغمر فعند انتفاخ البراعم يتم إضافة الدفعة الأولي من الأسمدة الكيماوية بمعدل من 1 إلى 1.5 كجم سلفات نشادر ومن 0.5 إلى 1 كجم سلفات بوتاسيوم، و1/2 إلى 1 كجم كبريت زراعي لكل شجرة حسب عمر الشجرة وحجمها.

- يجب على مزارعي المانجو عند تسميد الأشجار التى تروى بالتنقيط يستخدم نترات النشادر على دفعات من 6 إلى 8 دفعات شهريا ويجب ألا يزيد تركيز السماد في المحلول لمدة 0.5 جم لكل لتر وكمية السماد في اليوم من 15 ـ 20 جم لكل شجرة .

- يجب على مزارعي المانجو ، أنه عند استخدم الفوسفور في حالة الري بالتنقيط يكون في صورة حمض فوسفـوريك للعمل على تنظيـف الشبكة بالإضافة لإمداد النباتات باحتياجها من الفوسفور وذلك بمعدل 1.5 لتر لكل فدان مرة أسبوعيا .

- يجب على مزارعى المانجو خلال شهر يناير، مراعاة تباعد فترات الري بين الريات بحث يكون كل 15 يوم في حالة عدم سقوط أمطار.