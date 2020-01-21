شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يعقد اختبارات تحريرية لترقية الوعاظ على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجمع البحوث الإسلامية، الاختبارات التحريرية لترقية الوعاظ في مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بمقر كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالدراسة، لاختيار أفضل الكفاءات العلمية والإدارية المناسبة للقيام بعدد من المهام الوظيفية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن الاختبارات تتم بنظام الكنترول المتبع في الجامعة، ويشارك فيها نحو 100 متقدم لدرجات الترقية من واعظ إلى واعظ أول، ومن واعظ أول إلى موجِّه، حيث يتم اختيار المؤهلين علميًّا وإداريًّا بما يضمن الشفافية في الاختيار لأفضل المتقدمين، لتدعيم منظومة العمل بمناطق الوعظ بأفضل العناصر، بما يتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة.

أشار الأمين العام أن الترقيات الأدبية للوعاظ والتدرج الوظيفي في المجال الدعوى يستهدف تشجيع الوعاظ على التأهيل العلمي المستمر وبذل المزيد من الجهود في التوعية الشاملة، واستشعار المسئولية تجاه القضايا المجتمعية المختلفة التي ترتبط بواقع الناس وحياتهم، ومتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعى.

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وكان قد تفقد الدكتور الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، المشرف العام على جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، جناح الأزهر بالمعرض في دورته الواحدة والخمسين، للوقوف على التجهيزات النهائية للمعرض قبيل انطلاقه وافتتاحه للجمهور العام.

وقال الأمين العام إن مشاركة الأزهر بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الرابع على التوالي تمثل إضافة قوية خاصة على المستوى الفكري والثقافي، حيث يقدم الجناح مجموعة من الإصدارات الفكرية والثقافية المهمة التي تعالج قضايا مجتمعية تلامس واقع الناس، وتواجه تحديات المرحلة الحالية، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية.

أضاف عياد أن الأزهر الشريف يشارك بجميع قطاعاته المختلفة بجناح متكامل، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر، حيث يقدم الجناح بالإضافة إلى إصداراته العلمية، مجموعة من الفعاليات والأنشطة والندوات الثقافية والفكرية بمشاركة علماء وخبراء من داخل الأزهر الشريف ومن خارجه.