"السبت أم الأحد؟".. الحكومة تحسم الجدل بشأن إجازة يوم 25 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات: حسم هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الجدل بشأن إجازة يوم 25 يناير للعاملين بالدولة. وقال يونس عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "للعلم؛ الأحد مش إجازة، السبت بس". كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن أن السبت 25 يناير 2020 "عيد الشرطة" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

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