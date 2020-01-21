بالصور.. وقفة حداد على طبيبات المنيا على سلم نقابة الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
نظم العشرات من الأطباء، وقفة أمام مقر النقابة بقصر العيني اليوم الثلاثاء؛ للمطالبة بمحاسبة المسئولين عن حادث طبيبات المنيا الذي أسفر عن مصرع 3 طبيبات.
وطالب شباب الأطباء خلال تأبين ضحايا الحادث بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لبحث مشاكل وهموم الأطباء في مصر.
كانت نقابة الأطباء تقدمت ببلاغين أولهما للنائب العام، والثاني لهيئة النيابة الإدارية، للمطالبة بفتح تحقيق جنائي وإداري في جميع الملابسات والقرارات التي سبقت حادث طبيبات المنيا.
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