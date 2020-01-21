محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن رسوم النظافة في قانون النظافة الجديد الذي تم إرساله إلى مجلس النواب، تتراوح بين 4 جنيهات وحتى 30 جنيهًا.
وأضاف "شعراوي"، في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، إنه جارٍ الإعداد لوضع آلية لجمع فواتير القمامة من المواطنين بدءا من يونيو أو يوليو المقبل، بعد إعلان وزارة الكهرباء رفع قيمة القمامة من فواتير الكهرباء.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنهم يبحثون وضع آلية لتحصيل الرسوم الجديدة النظافة من خلال الوحدات المحلية، أو من خلال التعاقد مع شركات خاصة للنظافة تتولى عملية تحصيل الرسوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعيدًا عن "الكهرباء".. وزير التنمية المحلية يكشف قيمة رسوم النظافة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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