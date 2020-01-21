الأدلة الجنائية.. عصا الداخلية السحرية لكشف الجرائم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، مقطع فيديو توضيحي لدور إدارة الأدلة الجنائية التابعة لقطاع الأمن العام في تسهيل مهمة رجال الشرطة. الفيديو يكشف الدور الخفي الذي يقوم به رجال الأدلة الجنائية في كشف جرائم القتل وتحديد هوية الضحايا والجناة أيضا إضافة إلى رصد العناصر الإجرامية والإرهابية بأحدث التقنيات. يأتي الفيديو تزامنا مع احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ68. وسجل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، الأحد الماضي، كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي،في القصر الجمهورى بعابدين.

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