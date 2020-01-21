الداخلية تحتفي بعيدها الـ68 بأغنية "عظيمة بلادي" - (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: أنتج قطاع العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أغنية بعنوان "تحيا مصر عظيمة بلادي" بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68. وسجل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، الأحد الماضي، كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في القصر الجمهورى بعابدين،

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