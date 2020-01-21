أخبار مصر | وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل السائد بين أولياء الأمور منذ عدة أيام، حول نظام أسئلة الصف الثالث الثانوي، بعد تسائلات كثيرة دارت حول نظام الامتحانات والأسئلة.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات إلى "الفجـر"، إن الصف الثالث الثانوي في يونيو ٢٠٢٠، سيكون نظام بوكليت قديم، والصف الثالث الثانوي في يونيو ٢٠٢١، سيكون بنظام تقييم جديد وإلكتروني.

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وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحانات الصف الثالث الثانوي، في شهر يونيو المقبل، معلنة تفاصيل إجراءات التقديم لامتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2020.

وقالت الوزارة في بيان سابق، إن الطلاب المنتظمين يبدأون تسجيل الاستمارات إلكترونيًا، اعتبارًا من يوم 4 يناير عام 2020، على أن يقوم الطلاب بكتابة الاستمارات الورقية، اعتبارًا من الأحد، 2 فبراير لعام 2020.

وشددت في خطاب مهم وعاجل لها، حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، على أنه لن يسمح للطلاب بكتابة الاستمارة الورقية، إلا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية.