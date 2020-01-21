أخبار مصر | رئيس شُعبة المصورين يطالب الأعضاء بالمشاركة بانتخابات المكتب التنفيذي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس شُعبة المصورين يطالب الأعضاء بالمشاركة بانتخابات المكتب التنفيذي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مجدي إبراهيم رئيس شُعبة المصورين الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية للشُعبة، بالمشاركة بانتخابات المكتب التنفيذي، الخميس المقبل.



وقال "إبراهيم" في تصريحات صحفية: "الرجاء الحرص على الحضور، ليس ليكتمل النصاب القانوني فقط، ولكن لتبدو شعبتنا بما يليق بقوتها وأهميتها".



وأضاف: "أرجو ألا يظن أحد من الزملاء أن غيابه غير مؤثر، فالعكس هو الصحيح؛ حضورك قد يكون هو من يُكمل النصاب القانوني، وهو الأحد الأدنى المطلوب في ذلك اليوم".



وكانت نقابة الصحفين، قد أعلنت عن أسماء الزملاء المرشحين بانتخابات شُعبة المصورين الصحفيين، والتي تنعقد يوم 23 يناير الجاري.



ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العمومية للشُعبة، وتُجرى الانتخابات يوم الخميس 23 يناير من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً بالدور الرابع بالنقابة، ويتم اختيار (مقرر – نائب مقرر – ثلاثة أعضاء).

وجاءت أسماء الزملاء المرشحين كالتالي:





مقرر الشُعبة

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مجدى إبراهيم محمد علي - الشروق

نائب المقرر

أحمد محمود محمود جمعة - الدستور

عضوية المكتب

أحمد عبدالفتاح أحمد علي - الشروق

محمد هشام محمد عبدالجواد - المصرى اليوم

مصطفى أمين عثمان - أ.ش.أ

مصطفى محمد جمال عبدالجواد - الأهرام