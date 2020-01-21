أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر يوزع على الطلاب دعوات مجانية لمعرض الكتاب

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تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، فرع البنات بمدينة نصر للوقوف على انضباط الأيام الأخيرة في امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تنتهي بعد غد الخميس الموافق 23 يناير الجاري.



واطمئن رئيس الجامعة على انتظام وهدوء لجان الامتحانات، وتأكد أن العمل داخل الكنترولات يسير على قدم وساق بهدف الإنتهاء من عمليات التصحيح أولًا بأول، إضافة إلى عمليات المراجعة والرصد، حتى يتسنى الانتهاء من عمليات التصحيح ثم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول خلال شهر فبراير المقبل.



وخلال الجولة قام رئيس الجامعة يرافقه الدكتور الحسينى جميل أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتورة آمال حسن عميدة كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتورة أميمة فهمي، وكيلة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، والأستاذة سعاد بكر، أمين عام الجامعة المساعد لفرع البنات، بتفقد حرم فرع البنات والوقوف على الخدمات المتاحة داخل الحرم من كافتريات ومنافذ فوري والتي تتيح للطلاب والطالبات سداد جميع الرسوم إلكترونيا خدمة لطلاب وطالبات الجامعة. اضافة لعمليات التطوير والتجميل بحرم فرع البنات بمدينة نصر.



كما قام رئيس الجامعة بتوزيع دعوات مجانية دائمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 51 على طالبات فرع البنات وعلى الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تشجيعا من ودعوة للذهاب للمعرض والاستفادة من هذا المهرجان الثقافي المصري العالمي.



وخلال الزيارة حرصت الطالبات على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، موجهين له الشكر على الإنجازات التي تتحقق يوميا على أرض الواقع والتي تعكس التطور الكبير الذي تشهده مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.