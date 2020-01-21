أخبار مصر | وزيرا الهجرة والقوى العاملة يتفقدان مركز تدريب حوش عيسى بالبحيرة

جاء ذلك بحضور المحافظ اللواء هشام آمنة، ولوران دي بوك مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، والسيد الخطيب مدير مديرية القوي العاملة بالبحيرة ،واعضاء مجلس النواب عن المحافظة .

وأشار وزير القوى العاملة إلي أن المركز يضم 6 ورش للتفصيل والخياطة، وصيانة المحمول والدش، وصيانة الحاسب الآلي، والتطريز الآلي ، والتبريد والتكييف، وصيانة الأجهزة المنزلية ، فضلا عن ورشتان تحت التجهيز، الأولي للطاقة الشمسية ، والثانية معمل للغات، بالإضافة إلي ورشة الحاسب الآلي التي قامت منظمة الهجرة الدولية بتجهيزها علي مستوي عال لتستقبل الشباب للتأهيل والتدريب والإعداد ليكون قادرا علي العمل بمصر والخارج للمضي قدما نحو الحد من الهجرة غير الشرعية.

وقال الوزير: إن الوزارة تقوم من خلال مراكز بتوظيف جهودها وإمكاناتها لخلق فرص عمل بعد تقديم التدريب والدعم للشباب في مختلف المجالات، للاستفادة من طاقاتهم في بناء الوطن.

وتابع سعفان أن التدريب من أجل التشغيل سوف يسهم فى تقليل نسبة البطالة التى وصلت إلى 7.8% من إجمالى قـوة العمـل خلال الربع الثالث "يوليو - سبتمبر" لعام 2019.

