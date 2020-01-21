أخبار مصر | غدا.. نقيب البيطريين يزور الأقصر وقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. نقيب البيطريين يزور الأقصر وقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين يرافقه دكتور يوسف العبد عضو مجلس النقابة العامة، في حفل تسيلم شهادات للأطباء البيطريين الحاصلين على دورة تدريبية بنقابة قنا غدا الاربعاء، بحضور الدكتور أيمن عبدالله نقيب الأطباء البيطريين بقنا.

وقال "العامري" إن الزيارة تأتى للتواصل مع أبنائنا البيطريين في قنا، للتعرف على مشاكلهم من قرب لحلها وتذليل ما يواجههم من عقبات، كما سيعقبها زيارة أخرى إلى مدينة الأقصر للتواصل مع البيطريين فى الأقصر للتواصل معهم والتعرف على مشاكلهم وأرائهم وتقديم كل الدعم اللأزم.

ودعا النقيب العام الأطباء البيطريين أصحاب الشركات وجميع العاملين بالحقل البيطرى والأدوية البيطرية لزيارة معرض فيتا جرو فى الأقصر الذى يقام من الأربعاء 22 يناير حتى الجمعة 24 يناير، لأنه فرصة للاطلاع على كل حديث فى مجال الأدوية البيطرية واضافات الأعلاف.

وقال الدكتور يوسف العبد عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الادوية والشركات، إن تواجد النقابة العامة بين أبنائها فى الجنوب للتواصل معهم، وإرساء مبدأ تواصل النقابة العامة مع الأطباء البيطريين فى جميع أنحاء مصر.

وأوضح "العبد" أن فيتاجرو معرض كبير متخصص لشركات الثروة الحيوانية والداجنة، ويفتح آفاق كثيرة لفرص العمل للاطباء البيطريين، ويعرض كل جديد فى الادوية البيطرية واضافات الأعلاف والمجال البيطرى.