أخبار مصر | وفد "سياحة البرلمان" يتفقد طريق "سفاجا - مرسى علم" الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد "سياحة البرلمان" يتفقد طريق "سفاجا - مرسى علم" الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد وفد لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي رئيس اللجنة، محمية وادي الجمال ومنتجع مرسى شجرة، والتقى الوفد بمسئولي البيئة ووزارة النقل، على هامش زيارة للمنشآت السياحية والاستماع لمشاكل المستثمرين بمدينة مرسى علم في زيارته التي بدأت الأحد الماضي.



وأكد المهندس محسن زهران مدير المنطقة التاسعة بالهيئة العامة للطرق والكباري، أنه بهدف خدمة السياحة بمرسى علم، جاري استكمال ازدوج طريق سفاجا القصير مرسى علم بطول 200 كيلو متر ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق بتكلفة 1.5 مليار جنيه.



وأضاف زهران، أن هذا الطريق يخدم أيضا مشروع المثلث الذهبي، مضيفا أنه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الطريق الشرياني بمدينة مرسى علم بطول 20 كيلو مزدوج واستعدال المنحنيات الخطر180 مليون جنيه، موضحا أن شبكة الطرق في البحر الأحمر تمتد بإجمالي أطوال 2700 كيلو متر، وكلها تخدم قطاع السياحة.



وخلال تفقد منتجع شجرة السياحي العملاق، قال اللواء فراج المدير التنفيذي للمشروع أن التكلفة الإجمالية بلغت 500 مليون جنيه لإقامة 1000غرفة فندقية، مضيفا أن المشروع يتم على 3 مراحل وتم الانتهاء من مرحلتين بطاقة 652 غرفة وجارى حاليا استكمال المرحلة الثالثة.



وأشار إلى أن نسبة الإشغال في فنادق مرسى علم سجلت أعلى المعدلات خلال العام المنتهى 2019

وطالب أعضاء الوفد البرلماني الذى يضم حسين خاطر وياسين عبدالصبور وأمين مسعود ومنجود الهوارى وأحمد ادريس، مسئولي هيئة التنمية السياحية بحل مشاكل المستثمرين وانهاء النزاعات الخاصة بالأراضي.

