أخبار مصر | "خطة النواب": مجموعة عمل لوضع تقرير ختامي لموازنة البرامج والأداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خطة النواب": مجموعة عمل لوضع تقرير ختامي لموازنة البرامج والأداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمعت مجموعة العمل المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لوضع تقرير عن الحساب الختامي لـ 22 وزارة طبقا للموازنة البرامج والأداء لسنة 2018-2019، اجتماعا اليوم، للاتفاق حول منهجية العمل الخاصة بمجموعة العمل المكونة من مستشاري اللجنة ومن يرغب من النواب، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، عضو اللجنة، وانضمت للمجموعة النائبة منال ماهر عضو اللجنة.



وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على آلية العمل وتوزيع المهام بين مجموعة العمل، والاتفاق على النقاط العامة التي سيتم وضع التقرير على أساسها، لتوحيد طريقة التقييم.



وشددت النائبة سيلفيا نبيل، على التأكيد من مدى تطابق الخطة الاقتصادية والاستثمارية والبرامج المقدمة، والربط باستراتيجية 2030، والمؤشرات الموجودة، ومدى الصرف على البرامج الموجودة.

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وأضافت "نبيل"، أنه تم الاتفاق على مخاطبة كل اللجان المعنية كل فيما يخصه لوضع تقرير فني حول ختامي البرامج والأداء الخاصة بالوزارة المرتبطة بعمل كل لجنة.



وكان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قد قرر تشكيل مجموعة عمل بقيادة النائبة سيلفيا نبيل، ومستشاري اللجنة، لوضع تقرير عن الحساب الختامي لـ 22 وزارة، طبقوا موازنة البرامج والأداء لسنة 2018 - 2019، حسب خطة العمل لعرضه على اللجنة.

يذكر أن رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، محمد السبكي، أكد خلال اجتماع سابق للجنة الخطة والموازنة، أن الفترة الماضية شهدت أكثر من جلسة وورشة عمل بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية للتنمية لـ1700 موظف، لتدريبهم على المصفوفة والاستمارة الموحدة لمنظومة إعداد الموازنة العامة للدولة وفقا لأسلوب البرامج والأداء، لافتا إلى أن العام الحالي سيكون تجريبيا في إدخال موازنة البرامج والأداء على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية gfmi، وأن العام المقبل تكون البرامج والأداء على منظومة gfmis بشكل كامل، وأكد أن المؤسسات الدولية أشادت بالتجربة المصرية فى التحول نحو منظومة الأداء والبرامج، ومنها "صندوق النقد الدولي".

