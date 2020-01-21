أخبار مصر | الأطباء يجمعون توقيعات لعقد "عمومية طارئة" بشأن حادث المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأطباء يجمعون توقيعات لعقد "عمومية طارئة" بشأن حادث المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جمع شباب الأطباء، توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة، على هامش مشاركتهم في حفل تأبين ورثاء شهيدات الطب الثلاث (رانيا محرم، سماح نبيل، نورا كمال) اللآتي وافتهن المنية، إثر حادث ميكروباص المنيا، صباح الأربعاء الماضي، في أثناء قدومهن إلى القاهرة لحضور دورة تدريبية تم إخطارهن بها بشكل مفاجئ.

ومن المقرر أن يتم حال تجميعهم 150 توقيعا، عقد الجمعية العمومية الطارئة يوم 7 فبراير، بدار الحكمة، للمطالبة بوقف التعسف ضد الأطباء بجميع أشكاله، ومحاسبة المتسببين في حادث طبيبات المنيا.

ونعى الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، منذ قليل وخلال التأبين، الطبيبات الثلاث (رانيا محرم، سماح نبيل، نورا كمال)، قائلا إنهن من زهرة شباب الوسط الطبي، وإن الحادثة مفجعة وصدمت الوسط الطبي بأكمله.