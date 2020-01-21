مصر | "هأخذ ثأره".. والد قتيل "كوباية الشاي" بالجيزة يفجر مفاجأت جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هأخذ ثأره".. والد قتيل "كوباية الشاي" بالجيزة يفجر مفاجأت جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاصيل جديدة فجرتها تحقيقات رجال مباحث الجيزة، حول واقعة قتل بائع فول لرفضه شراء "كوب شاي"، إذ تبين أن والد المجني عليه لم يتهم أحد في ارتكاب الجريمة، "مش بتهم حد يا بيه ومعرفش حاجة عن اللي حصل، أنا هأخذ ثأره بنفسي".

وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن مفاجأت حول واقعة قتل بائع فول لرفضه شراء "كوب شاي"، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وتبين أن المتهم بارتكاب الجريمة "القهوجي" يدعى مروان، عمره 25 سنة، دائم التشاجر مع سكان المنطقة، وألقى القبض عليه قبل الجريمة بـ 48 ساعة، لقيادته دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وخرج قبل الجريمة بـ 24 ساعة.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه يدعي "أحمد" عمره 20 سنة، مقيم بمنطقة أبو قتادة، وكان يخرج من منزله صباح كل يوم، لمساعدة والده في بيع الفول على العربية خاصته بميدان الجيزة، ويوم الجريمة، أحضر له "القهوجي" " كوب الشاي"، دون طلبها، ورفض بائع الفول شراء "كوب الشاي"، قائلًا للقهوجي: "لا مش عايز أنا لسه مفطرتش"، ما دفع الأخير إلى التشاجر معه: "أنا مش شغال عندك"، وتطورت المشاجرة بينهما وعلى إثرها استل القهوجي سكين وطعن بائع الفول بطعنة سكين بالقلب محدثًا إصابته، ولدى محاولة الأهالي بميدان الجيزة، إنقاذه منعهم صديق المتهم، عاطل، ولفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة أمام المارة بالشارع، وفرا المتهمين هاربين.

وواصلت التحقيقات أنه بعد إعداد عدة مأموريات، والتوصل إلى مكان هروب المتهم بارتكاب الجريمة لدى شقة صديقه بمنطقة الجيزة، تمكنت القوات من القبض عليه وعلى المتهم الثاني لاشتراكه معه في الجريمة.

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كانت نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في أقل من 12 ساعة في القبض على المتهمين بقتل بائع فول بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد هشام فتحي، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين بائع فول وقهوجي لرغبة الأخير في بيع " كوب شاي" لبائع الفول، وعند رفضه نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، طعن خلالها الأخير الأول بطعنة سكين أصابه في القلب، واسقطه قتيلا، بمساعدة صديقه، وفرا هاربين.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتوصلت جهوده إلى مكان هروب المتهمين، وتمكنت مأمورية من القبض عليهما واقتيادهما إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

