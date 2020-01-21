مصر | كثافات مرورية متحركة بشوارع القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية متحركة بشوارع القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، ظهور كثافات مرورية، بالتزامن مع خروج الموظفين من أعمالهم، وسط انتشار الخدمات المعنية على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.

وشهدت الطرق التالية كثافات مرورية في الذروة المسائية:دائري المرج القادم من الزراعي ومتجه لنفق السلام.ودائري المنيب المتجه إلى منزل الاوتوستراد خاصة أعلى مناطق البساتين.منطقة وسط البلد.وكوبري أكتوبر القادم من مدينة نصر اتجاه وسط البلد.وكثافات متحركة بكوبري قصر النيل والمحور وميدان التحرير وميدان طلعت حرب ورمسيس وميدان العتبه.وشارع الأزهر الشريف والحسين وشارع بورسعيد وشارع عبد العزيز.وميدان المؤسسة وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا وطريق النصر والاتوستراد والعروبة.وكثافات متحركة بشارع صلاح سالم، والخليفة المأمون وشارع الميرغني وشارع الحجاز وشارع أبوبكر الصديق وميدان روكسي.وحركة السير متوسطة بمحور التسعين الشمالي والجنوبي ومحور المشير طنطاوي مناطق التجمع الخامس.وكثافات مرتفعة بشارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع السودان وشارع محي الدين أبو العز.وجامعة الدول العربية وشارع أحمد عرابي وميدان الرماية وحدائق الأهرام وشارع شهاب والبطل أحمد عبدالعزيز.