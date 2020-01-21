مصر | إحالة عاطلين للجنايات لسرقتهما السيارات بالإكراه في التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطلين للجنايات لسرقتهما السيارات بالإكراه في التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات لسرقتهما السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء بمناطق القاهرة الجديدة.

وكشف أمر الإحالة في القضية أن المتهمين "ولاء ن" و"محمود ص" عاطلين وأقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا لعمل سطو مسلح على السيارات بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض والنارى، وأقرا بسرقة ٩ سيارات بذات الأسلوب وشرعا في قتل سائق.

البداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات من المواطنين لقسم شرطة التجمع تفيد بسرقة سياراتهم بالإكراه وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب وقائع السرقة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.