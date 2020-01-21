مصر | حبس 3 متهمين بسرقة "طبنجة مرخصة" في مدينة بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 متهمين بسرقة "طبنجة مرخصة" في مدينة بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهم طبنجة مرخصة، من شقة سكنية بمدينة بدر.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة بدر يفيد بورود بلاغ من م.ق، 57 عاما، باكتشافه كسر شراعة باب الشقة سكنه وبعثرة محتوياتها، وسرقة سلاح نارى طبنجة، بخزينتها 7 طلقات من ذات العيار، والمرخصة له وسارية التراخيص من داخل غرفة النوم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من م.ن، 21 عام، عاطل والسابق اتهامه فى 3 قضايا سرقة، وس.م، 23 عام، عاطل والسابق اتهامه فى 6 قضايا سرقة مسكن.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبمواجهتهما بالواقعة اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "كسر الباب " وأقرا بتسليمهما السلاح النارى المستولى عليه لعميلهما ن.م، 46 عام، خفير بمنطقة الإسكان الاجتماعى والسابق اتهامه في 3 قضايا سرقة متنوعة.

وتم بإرشادهما ضبط الأخير، وبحوزته السلاح الناري المُستولى عليه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وأقر بعلمه بأن السلاح المضبوط من متحصلات واقعة سرقة وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات وتحرر المحضر اللأزم وتولت النيابة العامة التحقيق.