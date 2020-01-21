شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مزرعة بداخلها أكثر من 500 شجرة بانجو خلف محطة مياه فى مدينة إسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، في العثور على مزرعة لأشجار البانجو بمنطقة الشيخ مسكين بمدينة إسنا جنوب المحافظة، وعثرت القوات بداخلها على أكثر من 500 شجرة بانجو في مساحة حوالي 4 قراريط مزروعة بالمخالفة للقانون، وتم تحديد هوية أصحاب قطعة الأرض والمسؤولين عن تلك الزراعة للمخدرات، وانتقلت قوة لموقع المزرعة لإعدام كميات أشجار البانجو برفقة رجال النيابة العامة لمعاينة الموقع، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري إعدام كميات البانجو بالمنطقة.

البداية كانت بتلقى العقيد إيهاب عبد العظيم، مأمور مركز شرطة إسنا، إخطاراً من الرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث القسم يفيد بعثور الأهالي على منطقة زراعية خلف محطة مياه الشيخ مسكين بمنطقة جبلية بالمدينة، بداخلها كميات من أشجار البانجو، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال مباحث القسم لموقع المزرعة، وذلك بقيادة كل من اللواء طارق داوود مساعد الفرقة لمباحث الجنوب، والعقيد أحمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا، وفريق من رجال النيابة العامة، وقوة من ضباط وأمناء ورجال مباحث قسم شرطة إسنا.

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ومن خلال الفحص تبين أن مساحة قطعة الأرض المزروعة خلف محطة مياه الشيخ مسكين تبلغ أكثر من 4 قراريط، وبداخلها أكثر من 500 شجر بانجو بإرتفاع متر تقريباً، وقام رجال المباحث والنيابة بالمعاينة لموقع المزرعة تمهيداً للبدء في إعدامها، وتم تحديد هوية مرتكبي الجريمة بزراعة أشجار البانجو وجاري القبض عليهم، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد أصيبت 3 طالبات فى اصطدام جرار زراعى بمركبة "توك توك" كن يستقلونها لدى عودتهم من الامتحانات بقرية الدير التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، كما أصيبت طفلتان بحالات تسمم في قرى متفرقة بالمدن، وتم نقل المصابين الخمسة لمستشفى إسنا التخصصي لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير محضر لكل واقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.