شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشارك طلاب البحيرة لعبة "نط الحبل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فعاليات مبادرة مراكب النجاة، التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ما يقرب من 500 طالب من طلبة المدارس في المرحلة الإعدادية والثانوية بالمحافظة، للتحدث معهم حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

وحرصت وزيرة الهجرة على مشاركة الطلاب عدد من الألعاب الترفيهية، التى نظمتها الوزارة لهم داخل المكتبة، حيث شاركتهم الوزيرة لعبة "نط الحبل".

وخلال اللقاء أكدت السفيرة نبيلة مكرم ضرورة اعتزازهم بمحافظتهم وبلدهم مصر، وأن يفخروا كونهم أبناء هذا البلد صاحب الحضارة العظيمة، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا بالشباب والأطفال المصريين، ويوجه برعايتهم واحتضانهم وتوفير كافة الامكانيات التى تساعدهم على التطور وبناء صفاتهم الشخصية.

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وأشارت إلى مخاطر الهجرة الشرعية، ومدى الصعوبات التى يواجهها الشباب المصري خلال رحلة سفره عبر "مراكب الموت" ليصبح فريسة للمحتالين وتجار البشر ممن يستغلون رغبتهم في البحث عن فرصة عمل أفضل أو تحسين مصدر دخله، موضحة أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة الآمنة، وإنما تقف بالمرصاد للهجرة غير الشرعية التي تهدر حقوق أبنائها وتعرض حياتهم للخطر.

كما وجهت وزيرة الهجرة نصيحة للأطفال والشباب المشاركين بالفعالية، بألا ينساقوا وراء أي مروج للهجرة غير الشرعية، بل عليهم مواجهة هذه الأفكار التى تستنزفهم وتعرضهم للمخاطر، كما أن لديهم فرص مختلفة في بلدهم حتى يحققوا نجاحات كبيرة، شريطة أن يؤمنوا بأنهم قادرون على ذلك مهما كانت التحديات.

ومن جانبه، أكد محافظ البحيرة حرص الدولة على تأهيل الكوادر الشابة وتوفير فرص عمل لها، والتوسع في مراكز التدريب والتأهيل وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مختلف المشروعات بالمحافظات.