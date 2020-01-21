شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة السياحة العالمية: مصر الأسرع نموا فى منطقة الشرق الأوسط بنسبة 21% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة السياحة العالمية، إن منطقة الشرق الأوسط تصدرت نسبة النمو فى حركة السياحة العالمية للعام 2019، حيث وصلت نسبة النمو بها إلى 8% (مقارنة بالعام السابق)، وقال دكتور سعيد البطوطى، مستشار منظمة السياحة العالمية، إن تقرير المنظمة عن السياحة الدولية خلال العام الماضى أظهر تقدم الشرق الأوسط يليه منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة نمو 5%، ثم منطقة أوروبا بنسبة نمو 4% ومثلها منطقة أفريقيا بنفس النسبة 4%، في حين كانت نسبة النمو في منطقة الأمريكتين 2% فقط.

وتقدمت مصر على دول الشرق الأوسط فى الأفضل من حيث نسبة النمو، حيث بلغت 21% مقارنة بالعام السابق 2018، حيث بلغ عدد السائحين 13,6 مليون سائح، تليها تركيا فقد سجلت نسبة نمو بلغت 14% عن عام 2018، وبلغ عدد السائحين 52 مليون سائح، وفي الإمارات العربية المتحدة بلغت نسبة النمو 4,9% وكان عدد السائحين 16,7 مليون سائح.

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ثم جاء فى المركز الرابع المملكة العربية السعودية بنسبة نمو 7,8% والعدد 16,6 مليون سائح تشمل "الحج والعمرة"، أما المغرب فى المركز الخامس فقد سجلت نسبة نمو 6,4% وكان عدد السائحين 13,3 مليون سائح، وتونس فى المركز السادس سجلت نسبة نمو 13,6% وعدد السائحين 9,5 مليون.

وأشار البطوطى إلى أنه، بناء على البيانات الحالية وصل عدد السائحين الدوليين إلى 1,5 مليار سائح تقريباً (تحديداً 1461 مليون سائح) على مستوى العالم بنسبة نمو 4% عن العام السابق 2018، والتى تعتبر أبطأ مقارنةً بالمعدلات الاستثنائية لعام 2018 والتي كانت 7% والعام 2017 حيث كانت 6%.

ولفت مستشار المنظمة إلى أن تباطؤ نسبة النمو خلال عام 2019 يعزى إلى تباطؤ الطلب في الاقتصادات المتقدمة وخاصة في منطقة أوروبا، وعدم اليقين المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنهيار شركة توماس كوك البريطانية.