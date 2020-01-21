شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح وصقيع.. تفاصيل الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فترة من عدم الاستقرار النسبى فى حالة الطقس يتوقعه خبراء هيئة الأرصاد الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث تتعرض البلاد لنشاط للرياح تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على الطرق، وأمطار على أغلب الأنحاء تكون خفيفة على القاهرة.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة كما يلى:

طقس اليوم الثلاثاء

وعن طقس اليوم الثلاثاء، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وعن درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى العظمى 16 والصغرى 10، وبالوجه البحرى العظمى 16 والصغرى 10، وبالسواحل الشمالية الغربية العظمى 16 والصغرى 12، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 16 والصغرى 11، وبجنوب سيناء والغردقة العظمى 20 والصغرى 13، وبشمال الصعيد العظمى 18 والصغرى 10، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 19 والصغرى 12.

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طقس غدا الأربعاء

أما عن طقس غدا الأربعاء، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شدبد البرودة ليلا.

ويتكون الصقيع وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى العظمى 15 والصغرى 08، وبالوجه البحرى العظمى 16 والصغرى 08، وبالسواحل الشمالية الغربية العظمى 16 والصغرى 12، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 15 والصغرى 09، وبجنوب سيناء والغردقة العظمى 17 والصغرى 13، وبشمال الصعيد العظمى 16 والصغرى 06، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 17 والصغرى 09.



