شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يستأنف "عزل ترامب".. و"CNN" تكشف خطة الرئيس لمتابعة الجلسة من دافوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف مجلس الشيوخ الأمريكى بعد قليل جلسات قضية عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وذلك بعدما صاغ المجلس وثيقة حول المبادئ التوجيهية لمحاكمة العزل، بما فى ذلك القواعد التي يجب على أعضاء المجلس اتباعها.

وتسود حالة من الثقة لدى الرئيس الأمريكى وأنصاره لما يتمتع به الحزب الجمهوري من أغلبية فى مجلس الشيوخ، بخلاف مجلس النواب الذى شهد قبل أشهر جلسات العزل، قبل إحالة التهم إلى مجلس الشيوخ.

وقالت شبكة سى إن إن الأمريكية فى تقرير لها منذ قليل إنه وفقا لمصادر مطلعة فإن الرئيس ترامب كان مترددًا فى البداية فى مغادرته إلى منتدى دافوس الاقتصادي العالمى، مع بدء محاكمته فى مجلس الشيوخ فى واشنطن لكن مساعديه أكدوا له أنها "رحلة سريعة" وسيبقونه على إطلاع دائم وهو يتنقل بين اجتماعات مع زعماء العالم فى سويسرا.

ووفقا لمسئولين كان هناك نقاش داخلى حول حكمة مغادرة البلاد مع بدء محاكمة العزل حيث يعتقد بعض مساعدي ترامب أن الرحلة لم تكن ضرورية وأنه سيكون فى وضع أفضل للرد إذا بقى فى واشنطن.

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إلا أن آخرين قالوا إن حدوث تحول على المسرح العالمي، مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد الأمريكي القوي ، سيسمح لترامب بأن يصور نفسه كقائد فعال يستهدفه الديمقراطيون بشكل غير عادل.

ووفقا للتقرير كما هو شائع فى الرحلات الخارجية لترامب ، أكد المساعدون أن غرفته بالفندق مجهزة بجهاز يشبه TIVO يسمح له بمشاهدة Fox News من الخارج كما سيتم تزويده أيضًا بأقوى أدوات الاتصال مثل هاتف للاتصال بحلفائه وتويتر لبث أفكاره فى الوقت الفعلى.

ومن المقرر ان يرأس جون روبرتس، كبير قضاة المحكمة العليا ، المحاكمة ، وقد أُبلغ أعضاء مجلس الشيوخ بأنهم يجب أن يكونوا حاضرين خلال جميع الإجراءات.

وبحسب ما نشرته سى إن إن هناك بعض القواعد التى يجب أن يتبعها أعضاء المجلس أولها الامتناع عن التحدث أثناء عرض القضية كما لن يُسمح باستخدام الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية فى الغرفة وينبغى الإشارة إلى رئيس القضاة باسم "السيد رئيس القضاة".