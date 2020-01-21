سيلفى تيوب.. فضيحة وائل غنيم لقنوات الإخوان والفيديو المحذوف بقناة مكملين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حلقة جديدة لبرنامجه " سيلفى تيوب" تناول الزميل أسامة طلعت ظهور وائل غنيم على قناة مكملين الاخوانية وقيامه بفضحهم و فضح تمويلهم من جهات مشبوهة وبالحلقة الجديد يناقش الزميل فكرة التدليس التى تقوم بها قنوات الإخوان، والتى فضحها وائل غنيم فى أحد فيدويهاته والتى تم حذف اللقاء الخاص به من قناة مكملين لأنه هاجم تركيا وقنواتها وأن هناك إسرائيليين وفلسطينيين فى مؤامرة القنوات الاخوانية Advertisements برنامج سيلفى تيوب يذاع بشكل أسبوعى ويتعرض للعديد من القضايا السياسية والإجتماعية الهامة

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