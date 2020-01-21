30 سؤالا بكل مادة.. تفاصيل مواصفات امتحان الكيمياء والجغرافيا الثانى الثانوى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام، غدا الأربعاء امتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا الشعبة الأدبية إلكترونيا وورقيا.

وأكدت ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة الامتحان ستكون عبارة عن اختيار من متعدد تقيس الفهم ونواتج التعلم لدى الطلاب، مضيفة أن امتحان الكيمياء، ويتكون من 30 سؤالا، كما أن امتحان الجغرافيا أيضا يشمل 30 سؤالا، حيث تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التى أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذى يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى 11 يناير الجارى وتنتهى 23 من نفس الشهر، فيما نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، خلال الأيام الماضية فى عقد امتحانات إلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى وورقيا لطلاب أولى ثانوى، رغم وجود بعض الشكاوى من صعوبة الأسئلة وتعطل سيستم الامتحان فى بعض المدارس.

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وجاءت تفاصيل وعدد الأسئلة لطلاب الصف الأول الثانوى، فى امتحان اللغة العربية من 35 سؤالاً (27 أسئلة اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الأولى 27 سؤال (20 سؤال اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 25 سؤالاً (23 سؤال اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، والرياضيات 40 سؤالا ً (20 هندسة، 12 جبر، و8 حساب مثلثات) جميعهم اختيار من متعدد، والكيمياء 20 سؤال اختيار من متعدد، والفيزياء 20 سؤال اختيار من متعدد، والأحياء 20 سؤالاً اختيار من متعدد والتاريخ 20 سؤالاً اختيار من متعدد، والجغرافيا 20 سؤالاً اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 20 سؤالاً اختيار من متعدد.