شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل «الهجرة الدولية»: ننسق مع مصر للحد من الهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال لوران دي بويك، ممثل منظمة الهجرة الدولية، إن المنظمة تنسق للتعاون مع وزارة الهجرة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية، وتمتد شبكة التواصل لتحديد المتطلبات التي يحتاجها سوق العمل والعمل على توفيرها.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمجمع دمنهور الثقافي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، بمشاركة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة والدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، بحضور أكثر من ألف سيدة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة لها.

وأكد «دي بويك» أن المنظمة تهدف إلى حسن تنشئة الطفل ليكون صالحا في مجتمعه، وأن هناك شراكة بين المنظمة ووزارة القوى العاملة في تأهيل مراكز التدريب من أجل توفير فرص عمل للشباب لتوفير حياة كريمة لهم في مجتمعاتهم بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.