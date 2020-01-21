شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «سمكة الأرنب».. تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مستشفى السلام بورسعيد، اليوم الثلاثاء، خمسة أشخاص من أسرة واحدة مصابين بإشتباه تسمم غذائي ناتج عن تناولهم وجبة من سمك الأرنب السام، ووصل المصابين في حالة إعياء شديد، وتبين أنهم أسرة مكونة من ٥ أشخاص مقيمين بعقار بشارع الشرقية والدقهلية في نطاق حي العرب.

أجرى الأطباء الإسعافات الأولية وغسيل المعدة وإعطاء المحاليل والأدوية اللازمة للمصابين، تم احتجاز حالة في العناية المركزة لسوء حالتها، واحتجاز حالة آخرى في قسم الباطنة وباقى الحالات تحت الملاحظة، والمصابين هم حبيبة حسن على ٥٨ سنة، غريب جابر الحصري ٣٩ سنة، عبدالله غريب جابر ٢٣ سنة، سلمى غريب جابر ٢٠ سنة، عدى السيد غريب ٤ سنوات.

ووجه الدكتور أحمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد فريق الطب والوقائي ومراقبة الأغذية للتوجه إلى مستشفى السلام لإجراء التقصي عن مصدر الطعام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.