شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين بمسابقة «المخترع الصغير» لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، نتائج مسابقة «المخترع الصغير» لعام ٢٠١٩ (الدورة السادسة)، تحت رعاية أ.د إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وإشراف أ.د هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

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وقال «ناصف» إنه تم اختيار الطلاب الخمسة الفائزين بالجوائز المالية كالتالي، المركز الأول وقيمة الجائزة ٥٠٠٠ جنيه مناصفةً بين الطالب أحمد طارق سعيد عن اختراع «الطريق»، والطالب أدهم عماد عن اختراع «ضخ الأكسجين»، والمركز الثاني وقيمة الجائزة ٣٠٠٠ جنيه مناصفة بين الطالبتين مرفي يوسف، ومارينا نبيل عن اختراع «مواسير ناقلة للنفايات»، والمركز الثالث وقيمة الجائزة ٢٠٠٠ جنيه للطلاب محرم خالد عن اختراع «الآلة الذكية لتطوير آلة برايل»، والطالبة ميار حمادة عن اختراع «العصا الذكية للمكفوفين»، والطالب مؤمن محمد عن اختراع «القلم القارئ»، والطالب يوسف محمد عن اختراع «الواقع المعزز»، والمركز الرابع وقيمة الجائزة ١٠٠٠ جنيه للطالب ياسين أحمد عيد عن اختراع «دائرة الحريق»، والمركز الخامس وقيمة الجائزة ٥٠٠ جنيه للطالبة مريم حسن عن اختراع «الكهرباء اللاسلكية»، إضافةً إلى ٢١ ميدالية ذهبية، ١٣ ميدالية فضية، ٧٥ شهادات تقدير.

وأكد رئيس المركز القومي لثقافة الطفل أنه قد شارك بمسابقة المخترع الصغير هذا العام عدد ٢٥٠ عملا من محافظات القاهرة، الجيزة، الفيوم، الأسكندرية، المنوفية، بني سويف، الدقهلية، سوهاج، والاسماعيلية، وسوف يتم الإعلان قريبا عن موعد حفل تسليم الجوائز.

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