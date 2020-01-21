شكرا لقرائتكم خبر عن كسر بماسورة غاز بالمنصورة.. ومصادر أمنية: حفار شركة المياه السبب (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة سندوب التابعة لقسم أول المنصورة حالة من الذعر عقب حدوث كسر بماسورة الغاز الرئيسية بشارع مجمع المدارس.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث بورود استغاثات من أهالى منطقة سندوب دائرة قسم أول المنصورة بحدوث كسر بخط الغاز الرئيسي، مما تسبب في تصاعد رائحة الغاز بالمنطقة، وحدوث حالات اختناق بسيطة بين الأهالي وذعر من نشوب حريق.

انتقل العقيد أحمد الجميلي، مأمور قسم أول المنصورة ولجنة فنية من شركة غاز مصر وحي غرب المنصورة.

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وتبين من الفحص أنه أثناء قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعمل بعض الإصلاحات بالمنطقة، تسبب الحفار في كسر ماسورة الغاز الرئيسية المارة بالشارع مما أدى لتصاعد الغاز بالجو بصورة كبيرة.

وأكد النائب نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة، لـ«المصري اليوم» أن أهالي منطقة سندوب استغاثوا من انفجار ماسورة الغاز، منذ ليلة أمس، ورغم أنها ملاصقة لمجمع المدارس بالمنطقة إلا أن أحدًا لم يتحرك فقمت بالإتصال بالمحافظ وشركة الغاز ومديرية الأمن لسرعة التحرك وإصلاح الكسر قبل حدوث كارثة بالمنطقة.

وأكد شهود عيان أن سائق الحفار قام بكسر الماسورة بالخطأ أثناء الحفر لإصلاح عطل، ورغم تصاعد الغاز بشكل مرئى للعين إلا أنه للأسف ترك المكان دون إخطار بالواقعة أو محاولة إصلاحه وتسبب الغاز في حدوث اختناقات بين المارة وتصاعدت رائحة الغاز للمنازل بالمنطقة المحيطة.

انفجار خط للغاز بالمنصورة

انفجار خط للغاز بالمنصورة

انفجار خط للغاز بالمنصورة

انفجار خط للغاز بالمنصورة

انفجار خط للغاز بالمنصورة

انفجار خط للغاز بالمنصورة

انفجار خط للغاز بالمنصورة

انفجار خط للغاز بالمنصورة

انفجار خط للغاز بالمنصورة