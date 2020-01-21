شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تحديث خريطة الترصد الحشري لنواقل الأمراض في ٢٣ محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تحديث الخريطة الحشرية لنواقل الأمراض في مصر باستخدام نظام «GIS» في ٢٣ محافظة، وتنفيذ حملتين كبرتين لمكافحة القوارض، بالإضافة إلى السيطرة على مسببات نواقل الأمراض بالمحافظات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تنفيذ خطط للترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة في محافظة القاهرة، مشيرًا إلى دعم جميع مديريات الشؤون الصحية بالمبيدات وأدوات الترصد الحشري وملابس الوقاية الشخصية، كما تم دعمها بـ٥٧ جهاز ضباب محمل على سيارة لمكافحة الحشرات الطائرة، وفرق للترصد الحشري، والانتهاء من إنشاء وتجهيز معمل حشري لإجراء اختبارات PCR.

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من جانبه، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه في إطار خطة الوزارة للحفاظ على مصر خالية من مرض الملاريا تم صرف العلاج ل٧١١ مسافرًا لدول يتوطن فيها المرض، كما تم فحص ٨٤ ألفا و٢٥٧ عينة دم بشرية عشوائية في إطار الترصد النشط للمرض وجاءت جميعها سلبية للمرض، مشيرًا إلى أنه تم توزيع بوسترات تعريف لمرض الملاريا على الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية لتوفير المعلومات الكافية عن المرض بما يضمن القدرة على الاكتشاف المبكر وإحالة الحالات المشتبهة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

وذكر أنه تم تدريب ٥٠ فني معمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وكذلك إعداد الملف الخاص بمصر خالية من مرض الملاريا، تمهيدًا لإعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض الملاريا.

وأضاف «عيد» أنه تم فحص ٥ آلاف و٨٨٨ عينة دم ليلية عشوائية، وذلك لنشاط الطفيل ليلاً جميعها جاءت سلبية بمحافظات (الشرقية، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، والقليوبية، وكفرالشيخ، والإسماعيلية)، كذلك تقصي الحالات بإدارات الملاريا والفيلاريا بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات ومتابعتها.