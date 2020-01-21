شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يوجه بتسلم «العربة الكارو» لصاحبتها بشبرا الخيمة وأخذ تعهد عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة ردا على واقعة مصادرة عربة كارو خاصة بسيدة تعمل في القمامة بأحد شوارع الحي، أن اللواء عبدالحميد الهجان أمر بوقف قرار مصادرة العربة وإعادتها لصاحبتها وأخذ تعهد عليها بعدم ممارسة القاء القمامة بالشوارع.

أوضح «بكر» أن السيدة من أبناء مدينة الخصوص وتعمل في فرز وجمع القمامة وتقوم بنقل المخلفات من الخصوص لإلقائها في شوارع شبرا الخيمة بعد فرزها.

وأكد «بكر» أن حملات مصادرة عربات الكارو يأتي تنفيذ للقرار رقم 1175 لسنة 2019 والذي أصدرة اللواء الهجان بحظر مرور العربات الكارو التي تجرها الدواب بشوارع أحمد عرابي و15 مايو و135 وبهتيم اسكو الدائري ومسطرد ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.

أضاف «بكر»، أن القرار تضمن ضبط العربات التي تسير للمادة الأولى بمعرفة الحي المختص، ويحرر ضدها المحضر اللازم قانونا.

أشار «بكر» إلى أن هذه الحملات تتم تحت إشراف المحافظ ويقودها الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، ونجحت خلال الأيام الماضية في 26 محضرا من بينهم محضر السيدة المشار إليها.

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أكد «بكر» أن الحملة هدفها تنفيذ القانون، مؤكدا أن فرز ونبش القمامة في الشارع مخالفة صريحة، مشيرا أنه يجري الآن العمل على قدم وساق لإقامة المحطة الوسيطة لجمع القمامة والتي ستساهم في كل المشكلة بشكل كبير والقضاء على الظاهرة، مؤكدا أن الحي يحترم المواطنين وأنه جري التعامل مع الحالة بالقانون دون إرهاب وإبلاغها بالمخالفة حتى لا تتكرر مرة أخرى.

أشار «بكر» أنه جري تركيب لوحات إرشاديه للتنبيه بعدم مرور تلك العربات بالطريق العام والشوارع العمومية بمختلف نطاق الحي في إطار تحسين مستوى الخدمات والشكل الحضاري للشوارع والميادين وعدم الإضرار بالحركة المرورية للمركبات وتوفير السيولة المرورية.

كان رواد التواصل الإجتماعي بشبرا الخيمة قد تداولوا صورا لقيام مسؤولي حي شرق شبرا الخيمة بإستيقاف سيدة تقود عربة كارو ومصادرتها بدعوى أنها تقوم بنبش وفرز القمامة بالشوارع وهو ما يضر بالبيئة ويزيد من مشكلة انتشار القمامة بالحي على حد قول المسؤولين عن الحملة.

وتصدرت صورة رئيس الحي خلال استيقافه السيدة وضبط العربة الصفحات وعلق عليها النشطاء الذين أبدوا غضبهم من الحملة قائلين إن الحي به مشاكل أكبر من كون سيدة تسير بعربة كارو لجمع القمامة وفرزها مطالبين بتوفير أماكن للفريزة والنبيشة لجمع القمامة وفرزها فيها بدلا من مطاردتهم في الشوارع وخاصة أن معظمهم ومن بينهم هذه السيدة ممن لا يجيدون العمل واضطروا لذلك حتي يوفروا لقمة عيش ودخل لهم ولأبنائهم.

كما علق النشطاء بسخرية على ضبط السيدة وبجانبها أطفالها الصغار بحجة الحفاظ على المظهر العام للشوارع.

فيما أكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أن الحملة تأتي في إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بمواجهة ظاهرة النبيشة والفريزة وجامعي القمامة من المنازل خارج منظومة الحي لرفع وجمع القمامة، مشيرا إلى أن المحافظ كلف الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة بقيادة الحملة المكبرة لمنع سير النقل البطىء حفاظاً على المظهر العام للشوارع والميادين والتي شارك فيها الإدارات التنفيذية وشرطة المرافق، وأسفرت عن منع ومصادرة 26 عربه كارو ما بين عربات أثناء السير بالطريق العام وعربات تستخدم من قبل النباشين والفريزه للقمامة والتى تقوم بتشويه المظهر العام.