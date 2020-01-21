شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: نحن شعب متدين بطبعه ولا يصح دخول أي دولة قبل الاستئذان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن أهم أهداف مبادرة «مراكب النجاة»، هي ترسيخ قيم الولاء والمواطنة لدى الشباب، وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

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جاء ذلك خلال لقاء السفيرة نبيلة مكرم، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مع أكثر من ألف سيدة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، المنعقد بمجمع دمنهور الثقافى، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة لها.

وأضافت وزيرة الهجرة أن «المصريين مسلمين ومسيحيين شعب متدين بطبعه، ويعرف آداب الاستئذان قبل الدخول إلى مكان، ولا يصح أن يدخل دولة قبل الاستئذان، وأنه لا يصح أن يلقى الأهالي أبنائهم للموت»، مشيرة إلى أن «إيطاليا وإن كانت تمنح الأطفال أقل من 18 سنة حق الإقامة إلا أنها لا تعطيهم حق العمل ويظلون مطاردين في كل مكان».

وذكرت أنها تتلقى مكالمات من الأهالي حتى الآن للسؤال عن أبنائهم المفقودين في مراكب الهجرة غير الشرعية من عام 2014، مؤكدة على دور المرأة المصرية، في منع أولادها من الهجرة غير الشرعية، وتركهم فريسة للموت، وتكون غير متأكدة من وصولهم إلى الدولة التي يهاجر إليها، مؤكدة أن مصر تواجه الكثير من التحديات، ويجب تضافر الجهود بين الشعب وقيادته لعبور تلك التحديات.

لقاء المرأة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» المنعقد بمجمع دمنهور الثقافى

لقاء المرأة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» المنعقد بمجمع دمنهور الثقافى

لقاء المرأة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» المنعقد بمجمع دمنهور الثقافى

لقاء المرأة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» المنعقد بمجمع دمنهور الثقافى

لقاء المرأة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» المنعقد بمجمع دمنهور الثقافى

لقاء المرأة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» المنعقد بمجمع دمنهور الثقافى

لقاء المرأة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» المنعقد بمجمع دمنهور الثقافى