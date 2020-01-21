شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: 26 مليار جنيه لتحسين معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن الدولة استثمرت 26 مليار جنيه في المحافظة، خلال العام الماضي، لتحسين معيشة المواطنين، وخلق فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء المرأة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، المنعقد بمجمع دمنهور الثقافى، بحضور أكثر من ألف سيدة، ومشاركة محافظ البحيرة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة لها.

واستعرض المحافظ دور وزارة التضامن في تقديم المساعدات للآلاف من أبناء المحافظة من خلال برامج الوزارة المختلفة، بالإضافة لدور وزارة القوى العاملة والتي قامت بالتنسيق مع المحافظة في تنظيم عدد 2 ملتقى للتوظيف تم خلالها الإعلان عن توفير 25 ألف فرصة عمل، بالإضافة لدور جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة والذى قام بتوفير 9 آلاف فرصة عمل أخرى، ودور جهاز تنمية المشروعات على أرض المحافظة الذي قام بتمويل 9 آلاف و100 مشروع بتكلفة تجاوزت 282 مليون جنيه، وفرت أكثر من 18 ألف فرصة عمل، وكذا المشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية «مشروعك» الذي قدم قروض للشباب تجاوزت المليار جنيه لإقامة 15 ألف مشروع وفرت اكثر من 38 الف فرصة عمل.