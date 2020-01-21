شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إنشاء 26 خلية دفن صحى آمن فى 17 محافظة بتكلفة 784 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجية والنقل البحرى، بروتوكول تعاون بشأن تخطيط وتنفيذ حملة الأكاديمية خضراء "دوماً لا يوماً"، فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ البرنامج الثالث الخاص بالتوعية المجتمعية والتطوير المؤسسى لمنظومة النظافة الجديدة التى تتبناها الحكومة المصرية.

شهد التوقيع قيادات وزارة التنمية المحلية، والأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجية والنقل البحرى، ورئيسا هيئتى نظافة وتجميل القاهرة والجيزة، ورئيس حى الدقي والمجلس الوطنى للشباب.

وأكد اللواء شعراوى، أنه يجرى حاليا تنفيذ البرنامج الأول من المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بتكلفة تبلغ حوالى 8,5 مليار جنيه حتى عام 2023، موضحاً أنه تم حتى الآن رفع تراكمات فى 38 موقعاً فى 7 محافظات هى: البحيرة، الشرقية، الفيوم، بنى سويف، الأقصر، أسوان والغربية، وبلغ ما تم رفعه 512 ألف طن، كما يتم إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة فى 7 محافظات إضافة إلى 7 محطات متحركة فى 3 محافظات بتكلفة 479,6 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه يجرى إنشاء 26 خلية دفن صحى آمن فى 17 محافظة بتكلفة 784 مليون جنيه، كما يجرى رفع كفاءة وإنشاء 9 خطوط تدوير مخلفات فى 3 محافظات بتكلفة 371 مليون جنيه.

Advertisements

وأضاف اللواء شعراوى، أن البرنامج الثانى يتعلق بعقود الإدارة والتشغيل، لكل من عمليات الجمع السكنى والنقل ونظافة الشوارع والميادين وإدارة المحطات الوسيطة، كذلك عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، والتى تتكلف قيمة 3,4 مليار جنيه خلال العام الأول للمنظومة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ توجهات الدولة بضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات التعليمية والمبادرات الشبابية فى التوعية بمنظومة النظافة الجديدة، التى تتكلف 12 مليار جنيه، وتنفذها وزارة التنمية المحلية بشراكة استراتيجية مع وزارات البيئة والانتاج الحربى والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والقطاع غير الرسمى.

ولفت الوزير إلى أن البروتوكول يهدف إلى إطلاق حملة للتوعية بجميع أفرع الاكاديمية بالقاهرة الكبرى والأحياء والمدن التى تقع بها فروع الاكاديمية بأهمية الدعم البيئى والمحافظة على البيئة بكافة الطرق الممكنة من خلال الوسائل والامكانيات الإلكترونية المتاحة من إعلام رقمى غير ورقي وذلك حفاظاً على البيئة.

وأوضح الوزير مشاركة العديد من المبادرات الشبابية فى دعم منظومة النظافة منها مبادرة ( هنجملها بسواعد شبابها )، والتى قامت بزراعة 73 ألفاً و 500 شجرة فى 11 محافظة ومبادرة ( معاً نرتقي ) لدهان وتلوين الكبارى والجداريات ومبادرة (مجلس ادارة الشارع ) والتى تم تنفيذها فى 39 شارع فى 19حى فى 12 محافظة وحملات التوعية بالمدارس وتوعية المواطنين من خلال الندوات واشراك ذوى القدرات الخاصة.

وأكد د. اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم التكنولوجية والنقل البحرى مشاركة فرق عمل من الطلاب المتطوعين بالاكاديمية فى الحملة وتنظيم سلسلة من الندوات التوعوية للطلاب للمشاركة فى الحملة والمحافظة على البيئة وتخصيص اماكن لتجميع القمامة الموجودة بمقارها فى حى شيراتون بالقاهرة وحى الدقى بالجيزة والقرية الذكية وفرزها وتصنيفها لاعادة تدويرها بالمصانع المتخصصة لتشجيع الطلاب على المشاركة من خلال هيئتى نظافة وتجميل القاهرة والجيزة ورؤساء الاحياء وبمشاركة مبادرة مجلس ادارة الشارع وعدد من جمعيات تنمية المجتمع بالقاهرة والجيزة وشركة إدارة تنمية القرية الذكية.