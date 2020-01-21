وزيرة الهجرة: ليه نرمى ولادنا فى مراكب الموت ونخليهم عايشين زى المطاريد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن سعادتها بانطلاق المحطة الثانية لمبادرة مراكب النجاة من البحيرة، مؤكدة أن المبادرة هدفها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، جاءت بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة الهجرة فى ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذى عقد فى ديسمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ.

ووجهت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال لقاء جماهيريا مع سيدات محافظة البحيرة بمجمع مبارك، رسالة مؤازرة للدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة لوفاة نجلها مؤخرا.

وأضافت وزيرة الهجرة، قائلة :"إننا نسلم ولادنا للموت ربنا ميرضاش بيه ونحطهم على مركب مش عارفين هتوصل ولا لا وأؤكد أننا شعب مسلم أو مسيحى شعب متدين وبنعلم ولادنا الضمير ويخبطوا على الباب قبل ما يدخلوا".

ووجهت وزيرة الهجرة رسالة للمرأة المصرية قائلة:" القيادة السياسية تثمن على درو المرأة وست البيت تقدر تعمل البدع والمرأة فى البيت عليها مهمة وطنية غير مهمتها الأسرية وهى تربية أبنائها على الولاء وحب الوطن ".

وأكدت وزيرة الهجرة قائلة :"احنا خط الدفاع عن دولتنا ومش هنجيب شعب تانى يشتغل ويدافع عن بلدنا "، مضيفة :"الولاد اللى بيسافروا بطريقة غير شرعية مش بس ممكن يغرقوا وميوصلوش بسبب المراكب المتهالكة ولو وصلوا بيشوفوا مهالك وكنت بشوف لما كنت قنصل مصر فى روما الأطفال القصر".

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ووجهت وزيرة الهجرة رسالة للأهالى قائلة :"ليه نرمى ولادنا فى مراكب الموت ونخليهم عايشين زى المطاريد"

وشهد اللقاء كلا من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، ولوران دي بويك رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدنى.

كما شهد مجمع مبارك بمحافظة البحيرة، توافد المئات من السيدات والفتيات بالمحافظة حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس السيسى، ولافتات ضخمة تحمل صور الرئيس السيسى وشعار مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية.

يأتى ذلك ضمن أول فعاليات إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" بمحافظة البحيرة، والتى تعد المحطة الثانية ضمن استراتيجية تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتى جاءت بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة الهجرة فى ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذي عقد فى ديسمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ.

كما تهدف مبادرة "مراكب النجاة"، إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية، في إطار ربط أهداف رؤية مصر 2030 بالأهداف الأممية السبعة عشر، حيث يرتبط هدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته بأهداف القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والتعليم الجيد، ولذلك نستهدف التوعية بمخاطر الهجرة وعرض المشروعات الخاصة بالشباب عن طريق عقد لقاء لعدد من الشباب بالمحافظة مع المسئولين بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك من شأنه تحقيق رؤية مصر 2030.