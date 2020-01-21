أطباء يجمعون توقيعات لعقد عمومية طارئة للنقابة 7 فبراير بسبب حادث المنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر لجنة الشباب، عن أن عددا من الأطباء المشاركين بحفل تأبين شهيدات حادث المنيا، الدكتورة رانيا محرم، الدكتورة سماح نبيل، والدكتورة نورا كمال، اللاتى وافتهن المنية جراء حادث ميكروباص المنيا الأليم، صباح الأربعاء الماضي أثناء قدومهن من المنيا الي القاهرة لحضور دورة تدريبية تم إخطارهن بها بشكل مفاجئ، يجمعون توقيعات لطلب الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، على خلفية الحادث.
وأوضح السيد، خلال كلمته، بحفل التأبين،: أن التوقيعات سيتم تجميعها لعقد عمومية طارئة، يوم 7 فبراير المقبل، داعيا كل طبيب يوقع على الدعوة، بأن يشارك بفعاليتها وأن يحضر معه 10 من أصدقائه.
ونعى نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، شهيدات الطب "رانيا محرم، وسماح نبيل ونورا كمال، وقال: إن ماحدث هو فاجعة لنا جميعا وهو نتيجة سياسات تنتهجها ادارات الصحة منذ زمن في التعسف الادارى ضد الأطباء، وفى هذه الحادثة ظهر تعسفهم فى الامر بالانتقال من المنيا للقاهرة ليلا فى جو غير آمن وعدم توفير مواصلات آمنة ..وتهديدهم وترويعهم بنقل او انتداب خارج الادارة .
وأضاف خيرى، :وحتى لاتسيل دماء اخرى لأطباءنا ولكى تتوقف هذه السياسات، اتخذنا قرارات فورية ومنها احالة المتسببين من صحة المنيا والوزارة الى التحقيق النقابى وتقديم بلاغات للنائب العام والنيابة الأداري، بالاضافة الى تقديم دعم مادى لأسر الشهيدات من النقابة ومن اتحاد المهن الطبية، ورفعنا مطالب تحسين بيئة العمل للاطباء لكل المسئولين , واطالب النواب بضرورة استجواب الوزيرة للوقوف على ملابسات الحادث والمتسببين فيه .
واضاف نقيب الأطباء،:، ان هناك مطالب نرفعها دائما لتحسين بيئة العمل للاطباء وعدم تعرضهم للحبس الاحتياطى والتشهير بهم وتوفير سكن آدمى وبدل العدوى والمرتبات .
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