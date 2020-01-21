شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يجمعون توقيعات لعقد عمومية طارئة للنقابة 7 فبراير بسبب حادث المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر لجنة الشباب، عن أن عددا من الأطباء المشاركين بحفل تأبين شهيدات حادث المنيا، الدكتورة رانيا محرم، الدكتورة سماح نبيل، والدكتورة نورا كمال، اللاتى وافتهن المنية جراء حادث ميكروباص المنيا الأليم، صباح الأربعاء الماضي أثناء قدومهن من المنيا الي القاهرة لحضور دورة تدريبية تم إخطارهن بها بشكل مفاجئ، يجمعون توقيعات لطلب الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، على خلفية الحادث.

وأوضح السيد، خلال كلمته، بحفل التأبين،: أن التوقيعات سيتم تجميعها لعقد عمومية طارئة، يوم 7 فبراير المقبل، داعيا كل طبيب يوقع على الدعوة، بأن يشارك بفعاليتها وأن يحضر معه 10 من أصدقائه.