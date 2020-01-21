شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة بتسهيل المكتب الإعلامى لسفارة مصر ببريطانيا مهام الوفد الصحفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الوفد الإعلامي المصري، بالتسهيلات اللوجيستية، التى قدمها المكتب الإعلامي للسفارة المصرية في العاصمة البريطانية لندن.

وعمل القائمون على المكتب الإعلامي، على تذليل كافة الصعاب أمام الوفد الإعلامي المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته إلى لندن للمشاركة فى رئاسة القمة الأفريقية البريطانية للاستثمار، والتى انعقدت أمس الأول للمرة الأولى.

ووجه الوفد الإعلامى المرافق للرئيس الشكر إلى كافة أعضاء المكتب الإعلامي بالسفارة المصرية، برئاسة منال الشبراوي المستشار الإعلامي المصرى في لندن، وريهام مدحت، ومن أعضاء المكتب كل من أسامة فاروق ومحمد البط، على ما قدموه من خدمات وتذليل كافة العقبات والتسهيلات التى مكنت أعضاء الوفد من أداء مهامهما الصحفية والإعلامية على أكمل وجه.

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